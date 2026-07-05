- تأهل المنتخب الفرنسي إلى ربع نهائي كأس العالم 2026 بعد فوزه الصعب على باراغواي بهدف نظيف، حيث سيطر على المباراة رغم التنظيم الدفاعي لباراغواي. - سجل كيليان مبابي هدف الفوز من ركلة جزاء في الدقيقة 70، ليعزز صدارته في قائمة الهدافين بجانب ليونيل ميسي، بينما لم تنجح باراغواي في تهديد مرمى فرنسا بشكل كافٍ. - ستواجه فرنسا المغرب في ربع النهائي، في مباراة تعد بمنافسة قوية بين خبرة فرنسا وطموح المغرب الذي يسعى لتحقيق إنجاز تاريخي.

حجز المنتخب الفرنسي مقعده في ربع نهائي كأس العالم 2026، بعد فوزه الصعب على باراغواي بهدف دون رد، في اللقاء الذي جمعهما مساء السبت على ملعب فيلادلفيا ضمن منافسات ثمن النهائي.

وفرضت فرنسا سيطرتها على أغلب فترات اللقاء، لكنها وجدت أمامها منافساً منظماً أغلق المساحات، ولجأ إلى الالتحامات القوية، ليبقى التعادل مسيطراً رغم أفضلية "الديوك" في الاستحواذ وصناعة الفرص. وانتظرت فرنسا حتى الدقيقة 70 لتكسر صمود باراغواي، حين احتسب الحكم ركلة جزاء بعد العودة إلى تقنية الفيديو، إثر تعرض ديزيريه دويه للعرقلة داخل المنطقة.

وتقدم كيليان مبابي لتنفيذها بثقة، واضعاً الكرة في الشباك، معززاً رصيده لـ7 أهداف في صدارة هدافي المونديال بجانب ليونيل ميسي بذات الرصيد، رغم محاولات لاعبي باراغواي تشتيت تركيزه قبل التسديد. وحاول منتخب باراغواي العودة في الدقائق الأخيرة، لكنه لم ينجح في تهديد مرمى الحارس مايك مينيان بالشكل الكافي، لتنهي فرنسا المواجهة بفوز ثمين، في مباراة تأثرت أيضاً بدرجات الحرارة المرتفعة التي فرضت فترات توقف للترطيب.

وبهذا الانتصار، تضرب فرنسا موعداً مرتقباً مع المغرب في ربع النهائي يوم الخميس 9 يوليو/ تموز الحالي على ملعب بوسطن، بعد أن حسم "أسود الأطلس" تأهلهم في وقت سابق بفوز كبير على كندا بثلاثة أهداف نظيفة. وتحمل المواجهة المقبلة طابعاً خاصاً بين منتخب مغربي يواصل كتابة فصول جديدة من تاريخه المونديالي، وفرنسا التي تدخل الاختبار بثقل نجومها وخبرتها الكبيرة في الأدوار الإقصائية، حيث يسعى المغرب لتكرار إنجازه التاريخي والإطاحة بواحد من أبرز المرشحين للقب، بينما تريد فرنسا مواصلة طريقها نحو اللقب.