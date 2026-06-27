فرنسا تهزم النرويج والعراق يودع كأس العالم بخسارة قاسية

- ودع منتخب العراق كأس العالم 2026 بعد خسارة قاسية أمام السنغال 0-5، حيث لعب بعشرة لاعبين بعد طرد ريبين سولاقة، وافتقد جهود نجومه أيمن حسين ومهند علي بسبب الإصابة، مما أثر على الأداء الهجومي للفريق. - في مباراة أخرى، تصدر منتخب فرنسا مجموعته بفوزه 4-1 على النرويج، حيث تألق عثمان ديمبيلي بتسجيله "هاتريك"، بينما أضاع المنتخب النرويجي ركلة جزاء كانت كفيلة بتقليص الفارق. - وضع انتصار السنغال الفريق على حافة التأهل، بينما فشل العراق في كسر سلسلة هزائمه المتتالية في كأس العالم.

ودع منتخب العراق بطولة كأس العالم 2026 لكرة القدم، المقامة حالياً في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، بخسارة ثالثة توالياً، بعد هزيمة قاسية أمام السنغال 0-5، في اللقاء الذي أقيم اليوم الجمعة في تورونتو في ختام منافسات المجموعة التاسعة.

وتقدم وصيف أمم أفريقيا مبكراً وبعد أربع دقائق من البداية إثر هدف حبيب ديارا، وبعدها اضطر "أسود الرافدين" لإكمال اللقاء بعشرة لاعبين بعد طرد المدافع ريبين سولاقة. وفي الشوط الثاني، ترك الحارس أحمد باسل مكانه لجلال حسن إثر تعرض للإصابة، لتتلقى شباك الأخير أربعة أهداف متتالية عبر إسماعيلا سار والبديلين بابا غاي (هدفين) وليمان نداي.

وافتقد منتخب العراق جهود نجمي الهجوم أيمن حسين ومهند علي بداعي الإصابة، ما دفع المدرب غراهام أرنولد للاعتماد على علي الحمادي في الخط الأمامي مع ثنائي الوسط زيدان إقبال وإبراهيم بايش والجناح علي جاسم، لكنهم لم يقدموا الإضافة في الخط الأمامي، حيث وجد رفاق الحارس جلال حسن أنفسهم عاجزين عن تهديد مرمى الحارس البديل موري دياو. ودخل منتخب العراق اللقاء بطموح الخروج بنتيجة مشرفة تكسر سلسلة من خمس هزائم متتالية، بعدما خسر مبارياته الثلاث في ظهوره الأول في كأس العالم 1986 أمام باراغواي وبلجيكا والمكسيك، لكن ذلك لم يتحقق، في الوقت الذي وضع هذا الانتصار منتخب "أسود التيرانغا" على حافة التأهل، من خلال خطف إحدى بطاقات التأهل الثمانية التي تمنح لأفضل ثوالث المجموعات.

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وفي مباراة أخرى، انتصر منتخب فرنسا بنتيجة 4-1 على نظيره النرويجي، ليتصدر مجموعته، بعد فوزه سابقاً على كلّ من السنغال وكذلك العراق، بينما حلّ "الفايكينغ" في المركز الثاني، وذلك بعدما قرر المدرب ستوله سولباكن إراحة معظم نجوم الفريق، وعلى رأسهم هداف الفريق ونادي مانشستر سيتي إرلينغ هالاند، والقائد مارتن أوديغارد وحتى المهاجم الآخر ألكسندر سورلوث وآخرين.

وافتتح منتخب فرنسا باب التسجيل عن طريق نجم باريس سان جيرمان المتوج بلقب دوري أبطال أوروبا عثمان ديمبيلي، بعد مراوغة مميزة داخل منطقة الجزاء ثم إطلاق تسديدة يمينية عجز عنها الحارس النرويجي، قبل أن يضيف الهدف الثاني في الدقيقة الـ20، ليقلص بعدها ثيلو أزغارد الفارق (د.21)، قبل أن يحرز ديمبيلي "الهاتريك" في الدقيقة الـ32، مع الإشارة إلى أن المنتخب الاسكندنافي أضاع ركلة جزاء في الشوط الثاني كانت كفيلة بتفليص الفارق ومحاولة معادلة الكفة، لينهي الديوك بعدها اللقاء المواجهة بهدفٍ رابع من توقيع ديزيريه دويه في الدقيقة الـ94.