فرنسا تهزم السويد بثلاثية وتواجه باراغواي في ثمن نهائي كأس العالم

- تأهل منتخب فرنسا إلى ثمن نهائي كأس العالم 2026 بعد فوزه على السويد (3-0) في نيويورك، وسيواجه باراغواي في مباراة مرتقبة تعيد ذكريات 1998. - سيطر المنتخب الفرنسي على المباراة بفضل هجومه القوي بقيادة مبابي، ديمبلي، وأوليسه، حيث أحرز مبابي هدفاً مميزاً في الشوط الأول، محتفلاً مع مدربه ديشان. - واصل المنتخب الفرنسي ضغطه في الشوط الثاني، حيث أضاف باركولا الهدف الثاني، وعاد مبابي ليسجل الثالث، مما أبرز الفارق في القدرات الفردية بين الفريقين.

تأهل منتخب فرنسا إلى الدور ثمن النهائي من كأس العالم 2026، بعدما انتصر الثلاثاء، على نظيره السويد بنتيجة (3ـ0) في ملعب ميتلايف في نيويورك. وسيواجه منتخب فرنسا في ثمن النهائي، نظيره باراغواي الذي تأهل على حساب ألمانيا بركلات الترجيح يوم الاثنين، في إحدة أكبر مفاجآت البطولة، وستكون المباراة المرتقبة إعادة لدور الـ16 في كأس العالم 1998 الذي شهد تأهلاً صعباً لفرنسا بنتيجة (1ـ0).

واستحق منتخب فرنسا التأهل بعدما سيطرته الكاملة على المباراة، إذ صمد منتخب السويد في الدقائق الأولى وهدد مرمى الحارس الفرنسي مايك مانيان، قبل أن يرفع وصيف النسخة الماضية النسق ويفرض إيقاعاً قوياً معتمداً على ترسانته الهجومية بقيادة كيليان مبابي وعثمان ديمبلي ومايكل أوليسه، وتوفرت فرص خطيرة في عديد المناسبات ولكن المنتخب الفرنسي أضاعها بطرق مختلفة، قبل أن يظهر مبابي في الدقائق الأخير من الشوط الأول ويحرز هدفاً مميزاً بعدما صمت أمام النرويج في الجولة الثالثة، وقد احتفل بالهدف مع مدربه ديديه ديشان الذي فقد والدته قبل أيام قليلة.

وتابع منتخب فرنسا ضغطه في شوط المباراة الثاني، ولم يتراجع للدفاع، بل كان هاجسه إضافة الهدف الذي يضمن له بنسبة كبيرة التأهل، وفعلاً نجح نجم باريس سان جيرمان، برادلي باركولا في مضاعفة النتيجة محرزاً الهدف الثاني في رصيده في البطولة، ويُعطي منتخب فرنسا فرصاً كبيرة للتأهل. وقد فرض الهدف الثاني على السويد التخلي عن الخطة الدفاعية ومحاولة الردّ على الثنائية الفرنسية ولكن دون خطورة كبيرة، ولكن الفارق في القدرات الفردية كان واضحاً. وعاد مبابي لهز الشباك محرزاً الهدف الثالث، رافعاً رصيده إلى 18 هدفاً في كأس العالم في ثلاث مشاركات والهدف السادس في هذه النسخة.