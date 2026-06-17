فرنسا تهزم السنغال في ليلة أرقام مبابي التاريخية

- حقق منتخب فرنسا فوزاً مهماً على السنغال 3-1 في افتتاح كأس العالم 2026، حيث تألق في الشوط الثاني بقيادة المدرب ديديه ديشان، مؤكداً قدرته على التفوق في المباريات الافتتاحية. - لعب كيليان مبابي دوراً حاسماً بتسجيله هدفين، متجاوزاً أولفييه جيرو في قائمة هدافي فرنسا، وتخطى رقم ليونيل ميسي في كأس العالم، مما يعزز مكانته كلاعب حاسم في البطولات الكبرى. - تألق اللاعبون الفرنسيون مثل مايكل أوليز وبرادلي باركولا، حيث ساهموا في الحفاظ على تفوق فرنسا بفضل الأداء الجماعي والمهارات الفردية، مما يعكس جاهزيتهم للمنافسة بقوة.

حقق منتخب فرنسا انتصاره الأول في كأس العالم 2026، بعدما هزم نظيره السنغالي (3ـ1)، مساء الثلاثاء، في لقاء ثأري بذكريات افتتاح نسخة 2002 الذي شهد انتصاراً سنغالياً تاريخياً. وعرفت المباراة تنافساً قوياً وتقارباً في المستوى، ولكن إصرار فرنسا كان حاسماً في الشوط الثاني، الذي شهد تسجيل 4 أهداف، ليؤكد منتخب فرنسا تألقه في المباريات الافتتاحية لكأس العالم تحت قيادة مدربه ديديه ديشان.

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Quelle frappe incroyable de @KMbappe ! Son 58e but en Bleu, qui fait de lui le seul meilleur buteur de l’histoire de l’Équipe de France 🇫🇷🤩



🇫🇷3-1🇸🇳 #FRASEN | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/xQB2cHGlkP — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) June 16, 2026

وواجه منتخب فرنسا الكثير من الصعوبات في الشوط الأول، لأن منافسه كان منظماً دفاعياً ومنعه من استغلال نقاط قوته على الأطراف بمراقبة مايكل أوليز وكذلك عثمان ديمبيلي، كما نجح الخط الخلفي في التعامل مع الكرات القليلة التي وصلت لكيليان مبابي، بينما كان المرمى الفرنسي مهدداً في أكثر من مناسبة، خاصة بعد أن ارتطمت كرة نيكلاس جاكسون بالقائم، وقد أظهر "أسود التيرانغا" قدرة على الانتقال سريعاً من الوضع الدفاعي إلى الهجومي مع التفوق في الحوارات الثنائية.

ورفع منتخب فرنسا بشكل واضح مستواه في الفترة الثانية، وحاصر منافسه في منطقته الدفاعية معتمداً على براعة أوليز الذي كان محرك كل الهجومات، وأسفر الضغط عن هدف بتوقيع مبابي، الذي أهدر قبل ذلك انفرادا بحارس السنغال، برنارد ميندي. وأكد منتخب فرنسا أحقيته بالانتصار بهدف ثانٍ حمل توقيع البديل برادلي باركولا. واشتعلت المباراة في الوقت البديل بعد هدف السنغالي إبراهيم مبايي، الذي رد على زميله في باريس سان جيرمان، ولكن مبابي عاد مجدداً إلى صدارة المشهد، محرزاً الثنائية في اللقاء.

مبابي ينقذ منتخب فرنسا

لعب كليان مبابي دور المنقذ في منتخب بلاده مجدداً بعد فترة غابت فيها بصمته. وبفضل هدفه في مرمى السنغال، تجاوز رقم أولفييه جيرو (57) في عدد الأهداف مع منتخب فرنسا، برصيد 58 هدفاً في المرتبة الأولى، كما تخطى رقم ليونيل ميسي (13)، في عدد الأهداف في كأس العالم، برصيد 14 هدفاً، وهو يطمح الآن إلى معادلة أو تحطيم رقم الألماني ميروسلاف كلوزه (16 هدفاً)، كما أنه انضم إلى قائمة اللاعبين الذين سجلوا في ثلاث نسخ من كأس العالم.

وتؤكد هذه الانطلاقة القوية، إصرار مهاجم ريال مدريد على كتابة التاريخ بما أنه قادر على تحسين أرقامه، بعد تميزه في النسخ السابقة، ومساهمته في تتويج المنتخب الفرنسي في عام 2018 والحصول على الوصافة في نسخة 2022 بقطر، حيث يبدو أن كأس العالم، هي المسابقة المفضلة لدى اللاعب الفرنسي.