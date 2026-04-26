فرناندو ألونسو يحسم جدل مسألة اعتزاله في فورمولا 1

- فرناندو ألونسو، سائق أستون مارتن، يثير الجدل حول اعتزاله فورمولا 1 بعد 428 سباقاً، مشيراً إلى صعوبة اتخاذ قرار التوقف رغم المشاكل الحالية مع سيارته المزودة بمحرك هوندا. - ألونسو يعبر عن شغفه المستمر بالسباقات، مؤكداً أنه لا يشعر بأن لحظة الاعتزال قد حانت، ويطالب فريقه بتوفير سيارة تنافسية، حيث لم يكمل أي سباق هذا الموسم. - الصحيفة تشير إلى تأثير عائلته، خاصة بعد ولادة ابنه ليونارد، على قراره النهائي، مع استمرار حلمه في تحقيق الانتصارات.

حسم سائق فريق أستون مارتن، الإسباني فرناندو ألونسو (44 عاماً)، جدل مسألة اعتزاله في فورمولا 1، بعدما خاض 428 سباقاً خلال مسيرته الاحترافية، رغم المشاكل التي يعاني منها في الموسم الحالي، بسبب سيارته المزودة بمحرك هوندا.

وقال فرناندو ألونسو في حديثه، الذي نقلته صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، السبت: "لا أعرف شيئاً عن مستقبلي. هل سأستمر؟ من الصعب التكهن بهذا الأمر تحديداً، لأنّني شخص يعشق سباقات السيارات، ويحب ما يفعله يومياً، وأذكر أنني خضت أول سباق لي عندما كنت في الثالثة من عمري، لكن الآن أبلغ من العمر 44 عاماً، ما يعني أني قضيت 41 عاماً خلف عجلة القيادة".

وتابع ألونسو: "أعتقد أن لحظة توقفي عن خوض السباقات ستكون قراراً صعباً للغاية، ومن الصعب عليّ تقبله، لكن الزمن سيكشف ذلك، وسأعيش تلك اللحظة، لكن الآن أؤكد أنّني لا أشعر بقدوم هذه اللحظة، لأنني أشعر بالتنافس والحماس، وهذا الإحساس يأتي دائماً عندما أكون خلف عجلة القيادة، وأقود السيارة، ولا أتمنى أن يكون هذا الموسم، هو الأخير في مسيرتي الطويلة".

وذكرت الصحيفة الإسبانية، أنّ فرناندو ألونسو طالب القائمين على فريق أستون مارتن، بضرورة إيجاد سيارة قادرة على المنافسة في سباقات فورمولا 1، لأنه لم يستطع حتى الآن في الموسم الجاري إكمال أي سباق، وتحول حماس السائق المخضرم إلى يأس مطلق، ما جعل عدداً من المقربين من صاحب 44 عاماً يبدون شكوكهم حول نيته مواصلة مسيرته الاحترافية.

وختمت الصحيفة تقريرها بالإشارة إلى أن فرناندو ألونسو يحلم بالبقاء الآن مع عائلته، وبخاصة أنه رزق بابنه ليونارد قبل عدة أسابيع، وهذا ما سيؤثر على قراره النهائي في الموسم الجاري، لأن السائق الذي يواصل الظهور في سباقات فورمولا 1 منذ 25 عاماً، يريد من إدارة فريق أستون مارتن سيارة قادرة على المنافسة وتحقيق الانتصارات.