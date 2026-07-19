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فرضية كانت سترسم مونديالاً مختلفاً.. ماذا لو طُرد ميسي أمام الجزائر؟

كرة عالمية
واشنطن

حسين غازي

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حسين غازي
صحافي رياضي لبناني. انضمّ لأسرة "العربي الجديد" في عام 2015.
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19 يوليو 2026   |  آخر تحديث: 19:07 (توقيت القدس)
ميسي مع عيسى ماندي خلال لقاء الأرجنتين والجزائر، 16 يونيو 2026 (مايكل ستيلي/Getty)
ميسي مع عيسى ماندي خلال لقاء الأرجنتين والجزائر، 16 يونيو 2026 (مايكل ستيلي/Getty)
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- تأهلت الأرجنتين لنهائي كأس العالم 2026 بقيادة ليونيل ميسي، الذي يسعى لتحقيق لقبه الثاني، وسط تساؤلات حول تأثير طرده المحتمل في مباراة الجزائر على مسيرة الفريق.
- أثار تدخل ميسي على مدافع الجزائر جدلاً تحكيمياً، حيث سجل هاتريك في تلك المباراة، مما كان سيغير مسار البطولة ويؤدي لمواجهة إسبانيا في دور الـ32 بدلاً من النهائي.
- طرد ميسي كان سيؤثر على صدارة المجموعة ويعقد مسار الأرجنتين، مما يحرم الجماهير من مواجهات مرتقبة مع نجوم كبار مثل كريستيانو رونالدو.

بلغت الأرجنتين نهائي كأس العالم 2026 لكرة القدم، وهي اليوم تواجه إسبانيا في ملعب نيويورك-نيوجيرسي ليلاً، تحت قيادة المخضرم ليونيل ميسي (39 عاماً)، الذي يُمني النفس بلقبه الثاني في المونديال، لكن السؤال الذي يطرح نفسه هنا، ماذا لو طُرد ليو في مباراة الجزائر خلال افتتاح مباريات التانغو في المونديال؟ هل كان السيناريو سيتغير؟

وفي سيناريو مبني على التوقعات والتحليل ببعض جوانبه، بالفعل كانت مسيرة الأرجنتين ستتبدل ربما في غياب ميسي، الذي سجل في شباك الجزائر هاتريك خلال 80 دقيقة خاضها، لكن المفارقة أنّ جدلاً تحكيمياً رافق تلك المواجهة، بسبب تدخله على مدافع الخضر عيسى ماندي في الدقيقة الـ32 من دون تعرّضه لأي عقوبة.

وافتتح ميسي باب التسجيل في الدقيقة الـ17 أمام زملاء لوكا زيدان، ما يعني أنّه لو حصل على الورقة الحمراء، لكان حُرم من إحراز هدفين آخرين، وبالتالي سيعطي فرصة لعودة الجزائر وتسجيل التعادل على أقل تقدير، وهو الأمر عينه أمام النمسا، التي سقطت بهدفين من دون مقابل أمام التانغو بفضل ليو أيضاً، بينما اقتصر حضوره على 45 دقيقة أمام الأردن عقب ضمان التأهل، وهي المواجهة التي فاز فيها فريقه قبل دخوله أرضية الميدان عملياً.

المفاجأة أن طرد ميسي وإمكانية تأثيره على صدارة المجموعة كانا سيؤديان بالـ"تانغو" إلى لقاء منتخب إسبانيا في دور الـ32، أي أنّ النهائي الحالي لم يكن ليُقام بين الطرفين نفسهما، كما أن ذلك حرم عشاق اللعبة من مواجهة كبيرة بين كريستيانو رونالدو وليو في دور الـ16 ثم بلجيكا بحال التأهل في ربع النهائي، وبعدها فرنسا في المربع الذهبي، أي أن الطريق كانت ستصبح أصعب بأضعاف باعتبار أنّه لاقى فرقاً أقل مستوى نسبياً رغم أنّها قدّمت أداءً رجولياً، على غرار  الرأس الأخضر ثم مصر وسويسرا.

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من جانب آخر، كان طرد ميسي أمام الجزائر سيعني فقدان أربعة أهداف من رصيده بواقع (2 ضد الخضر ومثلهما أمام النمسا)، وهذا يعني ابتعاده بشكلٍ كبير عن صراع هداف هذه النسخة، الذي يتصدره كيليان مبابي بـ10 أهداف، مقابل 8 لنجم الأرجنتين حالياً.

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