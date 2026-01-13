- أشاد ريو فرديناند بقدرات لامين يامال، نجم برشلونة الشاب، الذي يُعتبر من أفضل مواهب كرة القدم العالمية، بعد تألقه مع النادي والمنتخب الإسباني، ومساهمته في تحقيق الألقاب رغم صغر سنه. - في مقطع فيديو مُسرّب، تحدث فرديناند مع لاعبي برشلونة بعد فوزهم على ريال مدريد في كلاسيكو السوبر الإسباني، مشيداً بأداء يامال ورافينيا، ومعبراً عن ارتياحه لاعتزاله بسبب قوة أداء يامال. - فوز برشلونة على ريال مدريد بنتيجة (3-2) منحهم لقب السوبر الإسباني، وأدى إلى إقالة مدرب ريال مدريد، تشابي ألونسو.

أشاد مدافع نادي مانشستر يونايتد ومنتخب إنكلترا سابقاً ريو فرديناند بقدرات نجم نادي برشلونة الإسباني لامين يامال (18 عاماً)، المتألق في المباريات الأخيرة، إذ يُصنّف من بين أفضل مواهب كرة القدم العالمية، بعد العروض التي قدمها مع فريقه أو منتخب إسبانيا، كما أنه أسهم في حصول النادي الكتالوني على ألقاب في الموسم الماضي رغم صغر سنه، كما قاد منتخب بلاده إلى التتويج ببطولة أمم أوروبا في صيف 2024، ولعب دوراً حاسماً في حصد اللقب.

ونشرت صحيفة موندو ديبورتيفو، الإسبانية، الثلاثاء، مقطع فيديو مُسرّب، يظهر فيه فرديناند، يتحدث مع بعض لاعبي برشلونة والمدير الرياضي ديكو، إثر نهاية كلاسيكو السوبر الإسباني، الذي شهد انتصار برشلونة على غريمه التاريخي نادي ريال مدريد بنتيجة (3ـ2) ليحصل على اللقب الأول في رصيده خلال الموسم الماضي، وقد كان لامين يامال متألقاً في المباراة، خاصة في شوطها الثاني.

وقال فرديناند صاحب الخبرات الكبيرة، لديكو، بحسب الصحيفة الإسبانية: "لحسن الحظ أنني اعتزلت"، في إشارة إلى قوة أداء وقدرات لامين يامال، الذي يُمكنه أن يربك حسابات أي فريق ويُسبب صداعاً للمدافعين. كما أثنى اللاعب الإنكليزي السابق على رافينيا لأدائه الرائع، وتبادل بضع كلمات مع الهولندي فرينكي دي يونغ، وأشاد بجوان غارسيا في الوقت نفسه. وقدم برشلونة عرضاً قوياً أمام النادي الملكي، مهدياً جماهيره لقباً، وفرض على إدارة ريال مدريد إقالة المدرب تشابي ألونسو بعد خسارة المباراة.