فرحة تتجاوز الملعب.. جماهير تونس تحتفي بانتصار الناشئين التاريخي

- حقق منتخب تونس للناشئين فوزاً كبيراً في كأس العالم تحت 17 عاماً "قطر 2025"، بتغلبه على فيجي بستة أهداف دون رد، مما أظهر تفوقاً واضحاً في الأداء والمهارات الفردية والجماعية. - عمّت أجواء الفرح والفخر بين جماهير تونس، حيث تزيّنت المدرجات بالأعلام وارتفعت الهتافات، مما حول الفوز إلى احتفال جماعي يعكس الدعم الكبير للجيل الجديد من "نسور قرطاج". - اعتبرت الجماهير الانتصار رسالة قوية عن امتلاك تونس قاعدة شابة واعدة، مما يعزز التفاؤل بمستقبل مشرق للكرة التونسية في المحافل الدولية المقبلة.

عبّر العديد من مشجعي منتخب تونس عن سعادتهم بالانتصار الكبير الذي حققه منتخبهم للناشئين، المشارك في كأس العالم تحت 17 عاماً "قطر 2025". وقدّم "نسور قرطاج" الصغار أداءً مميزاً، وحققوا فوزاً كبيراً على فيجي بستة أهداف دون رد، تناوب عليها وسيم سلامة وفادي طايشي (هدفان لكل لاعب)، مع هدف لكل من أنيس السعيدي وسيف الدين الحاج، ليؤكدوا تفوق تونس الكامل في افتتاح مشوارها ببطولة العالم للناشئين.

وعمّت أجواء من الفرح والفخر جماهير منتخب تونس، التي أظهرت حالة من الحماس غير المسبوق، خلال اللقاء وبعد نهايته، إذ تزيّنت المدرجات بالأعلام الحمراء، وارتفعت الهتافات التي عبّرت عن دعمها للجيل الجديد من "نسور قرطاج". وفي محيط الملعب، وعلى مدرجاته، تحوّل الفوز إلى احتفال جماعي، إذ امتلأت الأجواء بالأغاني والأهازيج التونسية، فيما بدت ملامح الفخر واضحة على وجوه المشجعين، الذين تابعوا الأداء المميز والمهارات الفردية والجماعية للاعبين الصغار.

واعتبرت الجماهير، التي التقتها كاميرا "العربي الجديد"، الانتصار أكثر من مجرد نتيجة افتتاحية، إذ أكدوا أنها رسالة توحي بأن الكرة التونسية تمتلك قاعدة شابة قادرة على تمثيل البلاد في المحافل المقبلة، وعلى رأسها كأس العرب في قطر. كما رأت أن الروح القتالية والانسجام بين اللاعبين يعكسان عملاً فنياً منظماً يبعث على التفاؤل بمستقبل مشرق. واستمرت مظاهر الفرح حتى بعد نهاية اللقاء، إذ تفاعل عدد كبير من مشجعي منتخب تونس، مع الانتصار التاريخي، وسط إشادة واسعة بالأداء الجماعي والانضباط التكتيكي، الذي أظهره ناشئو "نسور قرطاج".