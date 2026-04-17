فرانك هايس يكشف سبب رفضه تدريب منتخب تونس

- عاد المدرب الفرنسي فرانك هايس لقيادة نادي رين بعد تجربة غير موفقة مع نيس، متخلياً عن فرصة تدريب منتخب تونس استعداداً لكأس العالم 2026. - أكد هايس أنه فكر جدياً في عرض تدريب تونس، لكنه اختار مشروع النادي مع رين بسبب رغبته في الاستقرار وتجنب التساؤلات حول مستقبله في الأندية. - يبقى خيار تدريب المنتخب التونسي مطروحاً في المستقبل، خاصة بعد إبداء هايس إعجابه بتجربة المنتخب وإمكاناته قبل مونديال 2026.

عاد المدرب الفرنسي فرانك هايس (55 عاماً) سريعاً إلى العمل بتوليه قيادة نادي رين، خلفاً للسنغالي حبيب باي، بعد فترة قصيرة من التجربة غير الموفقة مع نادي نيس، ليبدأ مسيرته الجديدة بشكل إيجابي ولافت. وخلال فترة ابتعاده عن التدريب، ارتبط اسم هايس بقوة بإمكانية تولي تدريب منتخب تونس استعداداً لكأس العالم 2026، وهو ما أكده بنفسه في تصريحات كشفها موقع فوت ميركاتو الفرنسي، اليوم الجمعة، حين كشف أنه بالفعل فكّر جدياً في العرض، قبل أن يختار في النهاية مشروع النادي مع رين.

وقال هايس في حديثه: "نعم تردّدت لأن الأمر يتعلق بكأس العالم. تونس بلد جميل ولدي أصدقاء تونسيون، كما تابعت بعض مبارياتها، إنه بلد كروي وهذا ما جعلني أتردد، لكنني سأتابع ما ستفعله تونس في المونديال مع صبري لموشي (المدرب الحالي)، وربما تأتي فرصة أخرى في المستقبل، لكن لم أندم على القرار".

وأضاف المدرب الفرنسي، أن سبب رفضه للعرض يعود إلى رغبته في مواصلة مشروع تدريبي مع نادٍ، موضحاً أن فكرة قيادة منتخب لفترة قصيرة قبل كأس العالم، كانت ستثير تساؤلات حول مستقبله في الأندية، وتابع: "تساءلت إن كنت سأذهب لبضعة أشهر فقط، هل ستظن الأندية لاحقاً أنّني في منصب سيستمر فتتجاهلني؟ لذلك اخترت الاستقرار مع مشروع النادي". وبهذا القرار، يواصل هايس مشواره في الدوري الفرنسي مع رين، بينما يبقى خيار تدريب المنتخب التونسي مطروحاً في المستقبل، خاصة بعد إبدائه إعجاباً واضحاً بتجربة المنتخب وإمكاناته قبل مونديال 2026.