فرانس فوتبول تكشف أغرب اختيارات الصحافيين في الكرة الذهبية

كشفت مجلة فرانس فوتبول عن أغرب اختيارات الصحافيين في جائزة الكرة الذهبية، بعد أيام قليلة من إعلان النجم الفرنسي عثمان ديمبيلي (28 عاماً) أفضل لاعب في العالم، ومن بين هذه الاختيارات جاء تصويت لصالح كيليان مبابي (26 عاماً) في المركز الأول، وآخر للاعب نابولي

الإيطالي، سكوت ماكتوميناي (28 عاماً)، رغم أنهما لم يبلغا مستويات الثلاثي المتنافس ولم يحققا مثل تتويجاته.

وأكدت مجلة فرانس فوتبول الفرنسية، السبت، أن عثمان ديمبيلي توج بجائزة الكرة الذهبية بعد حصوله على 73 صوتاً وضعته في المركز الأول من أصل 100 صحافي مشارك، ليجمع 1380 نقطة مقابل 1059 نقطة للإسباني الواعد لامين يامال. ورغم هذا التفوق الواضح، تجاهل بعض الصحافيين نجم باريس سان جيرمان بشكل لافت، إذ لم يدرجه ممثلو البحرين والبرازيل والإمارات وموزمبيق والسلفادور حتى ضمن قائمة أفضل أربعة لاعبين. وفضّل الصحافي الموزمبيقي ألميرو سانتوس وضع كيليان مبابي في المركز الأول، ليكون الوحيد الذي اختار نجم باريس سان جيرمان. وفي جورجيا واسكتلندا، برز الطابع الوطني في التصويت بعدما نال خفيتشا كفاراتسخيليا وسكوت ماكتوميناي المرتبة الأولى. كما أثارت النتائج دهشة إضافية بعدما منح الصحافيان من جنوب أفريقيا والبحرين كامل نقاطهما (15 نقطة) للنجم المصري محمد صلاح، ليحتل صدارة ترتيبهما الشخصي.

وجاءت اختيارات بعض الصحافيين لتكشف مفاجآت لافتة، فرغم أن مهاجم ليفربول تصدّر قائمة الصحافي المصري بشكل متوقع، أثار ترتيب بقية الأسماء الجدل، بعدما اكتفى لامين يامال بالمركز التاسع خلف كول بالمر وجود بيلينغهام. وفي ألبانيا، برز انحياز واضح إلى تشلسي، إذ صعد بالمر إلى المركز الثاني خلف عثمان ديمبيلي، متقدماً على النجم الإسباني الشاب، بينما شمل التصويت على مستوى المدربين منح إنزو ماريسكا المرتبة الثانية.

ولم تخلُ قائمة التصويت من مفاجآت إضافية، إذ حجز سيرهو غيراسي مكاناً ضمن الثلاثة الأوائل بفضل صوت الصحافي الغيني. وعلى الجانب الفرنسي، حظي دزيري دوي بترتيب غير متوقع بعدما حل ثالثاً في تصويت جمهورية الكونغو الديمقراطية، فيما اقتنص مايكل أوليز بعض النقاط باحتلاله المركز الثامن لدى الصحافي النمساوي والعاشر عند نظيره الكاميروني.

هذه الاختيارات الغريبة التي رصدتها فرانس فوتبول تكشف مجدداً الجانب المثير للجدل في عملية التصويت على الكرة الذهبية، بين من ينحاز إلى النجوم المحليين أو الأندية المفضلة، ومن يتجاهل أسماء لامعة رغم إنجازاتها. ومع ذلك، يبقى التتويج النهائي انعكاساً للإجماع حول عثمان ديمبيلي، الذي خطف الأضواء هذا العام ليكتب صفحة جديدة في تاريخ الجائزة العريقة.