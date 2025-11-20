فراس تيت رئيساً جديداً للاتحاد السوري لكرة القدم

- فاز فراس تيت برئاسة الاتحاد السوري لكرة القدم بعد حصوله على 42 صوتاً مقابل 23 لجمال الشريف، في انتخابات جرت بإشراف الفيفا والاتحاد الآسيوي في دمشق. - ركز تيت في برنامجه الانتخابي على دعم الأندية والفئات العمرية وبناء منظومة كرة قدم متطورة، مؤكداً على التعاون مع الجميع لتطوير كرة القدم السورية. - يُعتبر تيت شخصية مخضرمة في كرة القدم السورية، حيث عمل كلاعب وإداري، ويعول عليه لإعادة الكرة السورية إلى الواجهة القارية والعالمية.

فاز اللاعب السابق فراس تيت برئاسة الاتحاد السوري لكرة القدم، وذلك في الانتخابات التي أجريت اليوم في مقر الاتحاد السوري لكرة القدم في العاصمة دمشق، حيثُ تفوق على منافسه المرشح الثاني، الحكم الدولي السابق جمال الشريف.

وحصل فراس تيت على أغلب أصوات الهيئة العامة المُنتخبة، إذ نال 42 صوتاً مقابل 23 صوتاً للحكم الدولي جمال الشريف من أصل 65 ناخباً صوتوا في الجمعية العمومية للاتحاد السوري لكرة القدم، وكان تيت قد قدم برنامجه الانتخابي قبل أيام وركز فيه على دعم الأندية والفئات العمرية وبناء منظومة كرة قدم متطورة وقوية.

وأجرى الاتحاد السوري لكرة القدم الانتخابات تحت إشراف مباشر من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) والاتحاد الآسيوي لكرة القدم. وبعد نهاية فرز الأصوات في القاعة، تعانق فراس تيت وجمال الشريف، وأكدا حرصهما على العمل من أجل تطوير كرة القدم السورية وصناعة مستقبل واعد. وقال الشريف في كلمته بعد فوز تيت بالرئاسة: "شكراً لكم على كل الدعم، وأعتقد أن مستقبل كرة القدم السورية بألف خير من الآن وصاعداً. مشكورون على كل الدعم والجهود لإجراء هذه الانتخابات".

أما فراس تيت، رئيس الاتحاد السوري لكرة القدم الجديد، فقال في كلمته الأولى بعد فوزه بالانتخابات: "هو يوم تاريخي لكرة القدم السورية، انتخابات لأول مرة بطريقة ديمقراطية من دون أي تدخل في انتخاب الرئيس، يدي ممدودة لكل من انتخبني ومن لم ينتخبني وحتى من قائمة الكابتن المحترم جمال الشريف، سأسمع للجميع، وسأحاول بناء كرة القدم من جديد يداً بيد مع الجميع. سورية تستحق منا أن نضحي من أجل النهضة بكرة القدم السورية".

ويُعد تيت من الأشخاص المخضرمين في كرة القدم السورية، فإضافة إلى أنه كان لاعباً سابقاً مع عدة أندية سورية، عمل في المجالات الإدارية الرياضية وخصوصاً ضمن الفئات العمرية، كما شغل منصب مدير اتحاد كرة القدم في محافظة إدلب، وعليه هناك تعويل كبير من جماهير كرة القدم السورية عليه من أجل النهوض بكرة القدم السورية وتطويرها وإعادتها إلى الواجهة القارية والعالمية بشكل مُميز، إن كان على صعيد الأندية السورية في البطولات القارية أو على صعيد المنتخبات الوطنية (كبار وصغار)، في البطولات القارية والعالمية.