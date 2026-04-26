فراس البريكان.. التألق مع الأهلي يقرّب حلم المشاركة في مونديال 2026

- تألق فراس البريكان مع الأهلي في دوري أبطال آسيا للنخبة، حيث قاد الفريق للفوز باللقب للمرة الثانية بتسجيله هدف الانتصار ضد ماتشيدا زيلفيا الياباني، رغم الصعوبات التي واجهها الفريق بعد طرد زكريا هوساوي. - يسعى البريكان لإثبات جدارته في تشكيلة المنتخب السعودي في كأس العالم 2026، بعد أن أظهر إمكانياته في التصفيات المؤهلة لمونديال 2022 بتسجيله هدفاً حاسماً ضد اليابان. - مع تغيير الجهاز الفني للمنتخب بقيادة جورجيوس دونيس، تزداد فرص البريكان ليكون رأس الحربة الأساسي، خاصة مع خبرة دونيس في الدوري السعودي.

تمكن النجم السعودي فراس البريكان (25 عاماً) من النجاح مع ناديه الأهلي في الموسم الجاري، بعدما قاده إلى تحقيق لقب بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة للمرة الثانية على التوالي، لكنه يترقب مكانه الآن مع "الأخضر" في كأس العالم 2026، التي ستقام هذا الصيف في الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك.

واستطاع فراس البريكان خطف الأنظار إليه وبقوة مع ناديه الأهلي في نهائي بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، بعدما نجح في اختراق دفاعات فريق ماتشيدا زيلفيا الياباني، التي فرضها على رفاق الجزائري رياض محرز الذين عانوا كثيراً في الشوط الثاني، بعدما لعبوا بعشرة لاعبين فقط عقب طرد زكريا هوساوي في الدقيقة الـ68، إلا أن المهاجم سجل هدف الانتصار الوحيد الذي أهدى "الراقي" لقب المسابقة القارية للمرة الثانية في تاريخه.

وفرض فراس البريكان نفسه بطلاً للمواجهة النهائية لبطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، وأثبت أن المهاجم السعودي قادر على تقديم كل شيء في المواعيد الكبرى في حال حصل على فرصته الكاملة، والدليل أن صاحب الـ25 عاماً يملك في رصيده مع منتخب السعودية ما يشفع وجوده في التشكيلة الأساسية التي تُشارك في مونديال 2026.

وفي شهر أكتوبر/تشرين الثاني عام 2021، ظهر اسم فراس البريكان بقوة، بعدما استطاع تسجيل هدفٍ حاسم في شباك منتخب اليابان ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022، حيث أحرز الهدف الوحيد في الدقيقة الـ71 من عمر المواجهة التي أقيمت في مدينة جدة، الأمر الذي جعل الجميع يتوقع نجاحه الكبير في مونديال قطر حينها.

لكن فراس البريكان لم يظهر بالشكل الذي كانت تتوقعه جماهير منتخب السعودية بسبب خيارات المدرب السابق الفرنسي هيرفي رينارد، إلا أن المهاجم يمتلك الفرصة الكاملة مع تغيير الجهاز الفني لـ"الأخضر" بقيادة اليوناني جورجيوس دونيس، الذي يعلم جيداً قيمة النجم الفنية، وكيف بإمكانه أن يكون رأس الحربة الأساسي في بطولة كأس العالم 2026.

يذكر أن مدرب منتخب السعودية اليوناني جورجيوس دونيس يملك خبرة في الدوري السعودي لكرة القدم، كونه أشرف على الأجهزة الفنية لأندية الهلال، الفتح، الوحدة والخليج، خلال مسيرته، الأمر الذي يجعل فرصة وجود فراس البريكان في القائمة التي ستشارك في منافسات بطولة كأس العالم 2026 هذا الصيف أمراً مفروغاً منه، وبخاصة أن المهاجم سطع نجمه هذا الموسم مع فريقه الأهلي.