- صنع منتخب المغرب التاريخ بتأهله لدور الـ16 في مونديال 2026، ليصبح أول منتخب عربي يحقق هذا الإنجاز في نسختين متتاليتين، بعد فوزه على هولندا بركلات الترجيح. - احتفلت الجماهير المغربية في شوارع الرباط والمدن الكبرى وحتى خارج البلاد، في أجواء عفوية وصاخبة، معبرين عن فرحتهم بهذا الإنجاز التاريخي. - هذه هي المرة الثالثة التي يصل فيها المغرب لدور الـ16 في كأس العالم، بعد مشاركته في نسختي 1986 و2022، ليواصل مسيرته الناجحة في البطولة العالمية.

صنع منتخب المغرب التاريخ في بطولة كأس العالم لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، بعدما بات أول منتخب عربي يتأهل إلى دور الـ16 في المونديال خلال نسختين متتاليتين، وهو الأمر الذي أطلق العنان لاحتفالات جماهيره، إثر الإنجاز الذي حققته كتيبة المدرب محمد وهبي.

وخرجت الجماهير المغربية إلى شوارع العاصمة الرباط وعدد من المدن الكبرى، وحتى خارج البلاد، للاحتفال بتأهل منتخب المغرب إلى دور الـ16، في نسخة 2026 المقامة في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، عقب الفوز اليوم الثلاثاء بركلات الترجيح على منتخب هولندا. ورغم أن المباراة انتهت في ساعات مبكرة من الصباح (حوالي الساعة الخامسة فجراً بالتوقيت المحلي)، احتفل المشجعون في أجواء عفوية، حيث تجمّع الآلاف منذ الساعات الأولى من الصباح، وسط هتافات وأعلام مرفوعة وأجواء فرح صاخبة عمّت مختلف المناطق ابتهاجاً بهذا الإنجاز التاريخي.

وتأهل منتخب المغرب إلى دور الـ16 في مونديال 2026، عقب فوزه 3 - 2 بركلات الترجيح على منتخب هولندا. وانتهى الوقتان الأصلي والإضافي بالتعادل 1 - 1 بين المنتخبين، اللذين احتكما لركلات الترجيح، التي ابتسمت في النهاية للمنتخب المغربي الذي حجز مقعده في الدور المقبل، لملاقاة منتخب كندا في الرابع من يوليو/ تموز المقبل بمدينة هيوستن الأميركية. وباتت هذه هي المرة الثانية على التوالي التي يسجل فيها المغرب حضوره بدور الـ16 في العرس العالمي الكبير، بعدما سبق أن حقق الإنجاز ذاته في النسخة الماضية، التي أقيمت في قطر عام 2022، حيث واجه خلالها منتخب إسبانيا، الذي تغلّب عليه بركلات الترجيح، ليشق بعدها طريقه نحو الدور نصف النهائي، بعد اجتيازه عقبة منتخب البرتغال بدور الثمانية، ليصبح أول فريق عربي وأفريقي يحقق هذا الإنجاز.

من تايمز سكوير ديما مغرب .. احتفالات الجماهير المغربية بعد الفوز على هولندا والتأهل إلى ثمن نهائي كأس العالم 2026#FIFAWorldCup#كأس_العالم2026#قنوات_الكاس || #منصة_شووف pic.twitter.com/JbsuyJcZkE — قنوات الكاس (@AlkassTVSports) June 30, 2026

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وبصفة عامة، تعتبر هذه هي المرة الثالثة التي يشارك فيها المغرب بدور الـ16 لكأس العالم، بعدما سبق أن حضر بالدور ذاته في نسخة المونديال عام 1986 بالمكسيك، قبل أن يتم إقصاؤه بالخسارة صفر - 1 أمام منتخب ألمانيا الغربية. وعلى الصعيد القاري، سار منتخب المغرب على نهج نظيره الغاني، الذي سبق أن تأهل إلى دور الـ16 في المونديال خلال نسختي 2006 و2010 بألمانيا وجنوب أفريقيا على الترتيب.