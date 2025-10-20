فتحي جمال لـ"العربي الجديد": هذه أسباب إنجاز المغرب وأهداف المستقبل

- أعرب فتحي جمال عن فخره بفوز منتخب المغرب تحت 20 سنة بكأس العالم في تشيلي، مشيرًا إلى أن الإنجاز جاء نتيجة تخطيط استراتيجي وجهود جماعية بقيادة فوزي لقجع. - أكد جمال أن التتويج سيؤثر إيجابيًا على تطوير الكرة المغربية، حيث سيشكل اللاعبون نواة المنتخب المستقبلي، مع التركيز على إعداد جيل 2030 للمنافسات الدولية. - أشار إلى أهمية التكوين القاعدي والاستثمار في البنية التحتية والمواهب، مؤكدًا أن هذا النهج سيضمن نجاحات مستقبلية للكرة المغربية.

أعرب مدير التطوير في الاتحاد المغربي لكرة القدم، فتحي جمال (66 عاماً)، عن اعتزازه الكبير بالإنجاز التاريخي الذي حققه منتخب أشبال المغرب بعد تتويجه بلقب بطولة كأس العالم تحت 20 سنة في تشيلي، إثر فوزه المستحق على نظيره منتخب الأرجنتين بهدفين نظيفين، فجر الاثنين، على ملعب ناسيونال خوليو مارتينيز برادانوس في سانتياغو، عاصمة تشيلي، في المباراة النهائية.

وقال فتحي جمال في تصريح لـ"العربي الجديد"، الاثنين، إن هذا التتويج العالمي لم يكن وليد الصدفة، بل جاء نتيجة سنوات من العمل الجاد والمثابرة والتخطيط الاستراتيجي الذي سطره الاتحاد المغربي لكرة القدم، برئاسة فوزي لقجع (55 عاماً)، منذ فترة بعيدة، وأضاف: "ما تحقق هو ثمرة جهود جماعية شارك فيها اللاعبون، والجهاز الفني، وجميع مكونات المنتخب المغربي تحت 20 سنة. ولا يسعنا اليوم إلا أن نفخر بهذا الإنجاز العالمي والاستثنائي، الذي يمثل خطوة مهمة في مسار تطور الكرة المغربية، وخريطة طريق نحو مواصلة المجد الكروي العالمي".

وأكد فتحي جمال حول مكاسب التتويج، أن هذا اللقب غير المسبوق في تاريخ الكرة العربية ستكون له انعكاسات إيجابية بعيدة المدى، سواء على مستوى التكوين أو على صعيد صناعة جيل جديد من اللاعبين القادرين على حمل مشعل المنتخب الأول مستقبلاً، وتابع في هذا الصدد: "أظن أن هذا الإنجاز هو ثمرة استراتيجية واضحة المعالم تهدف إلى إعداد جيل 2030. فمعظم هؤلاء اللاعبين سيشكلون نواة المنتخب الذي سيخوض تصفيات الألعاب الأولمبية في لوس أنجليس الأميركية 2028، وأيضاً خوض بطولة كأس العالم 2030، كما أن أغلبهم سيلتحقون بأندية أوروبية قوية لمواصلة تطوير موهبتهم".

وتطرق مدير التطوير بالاتحاد المغربي لكرة القدم إلى أهمية النهج القائم على التكوين القاعدي الذي تعتمده الإدارة الفنية للاتحاد، كما تشمل هذه الاستراتيجية إنشاء المراكز الجهوية والأكاديميات وتطوير البنية التحتية الرياضية، إلى جانب الاستثمار في تكوين الأطر التقنية المؤهلة للإشراف على المواهب، واختتم حديثه قائلاً: "الكرة المغربية تزخر بمواهب واعدة، والاستمرار على هذا النهج هو الكفيل بجعل إنجاز تشيلي بداية لمسار طويل من النجاحات المستقبلية في مختلف المنتخبات".

وجدير بالذكر أن فتحي جمال، مهندس التكوين في الاتحاد المغربي لكرة القدم، هو من قاد منتخب المغرب تحت 20 سنة إلى الدور نصف النهائي لبطولة العالم في هولندا 2005، وعمل مدرباً مساعداً لمنتخب أسود الأطلس في عدة مناسبات، كما درب ناديه السابق الرجاء الرياضي في محطات مهمة، أبرزها بطولة كأس العالم للأندية عام 2000 في البرازيل.