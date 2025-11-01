- تتويج منتخب أشبال الأطلس بلقب كأس العالم للشباب في تشيلي يُعد إنجازاً تاريخياً للمغرب وأفريقيا والعالم العربي، ويعكس العمل المتواصل والتخطيط الاستراتيجي للاتحاد المغربي لكرة القدم بقيادة فوزي لقجع. - فتحي جمال يؤكد أن نجاح الكرة المغربية هو نتاج عمل منظم وإخلاص، مع متابعة دقيقة للمواهب الصاعدة لضمان انتقال سلس للمنتخب الأول، مما يعزز صورة المغرب كروياً على الساحة العالمية. - يعرب فتحي جمال عن ثقته في منتخب المغرب تحت 17 سنة في مونديال قطر، مشدداً على أهمية التكوين المستمر والتخطيط طويل المدى، ويدعو الاتحادات العربية للاستثمار في الفئات السنية لتحقيق التطور الحقيقي.

اعتبر المدير التقني للاتحاد المغربي لكرة القدم، فتحي جمال (66 عاماً)، أن تتويج منتخب أشبال الأطلس بلقب كأس العالم للشباب، التي استضافتها مؤخراً تشيلي، يعد مفخرة ليس للمغرب فحسب، بل أيضاً لكرة القدم الأفريقية والعربية، مشيراً إلى أن هذا الإنجاز التاريخي سيبقى خالداً في ذاكرة الكرة العالمية.

وقال الخبير المحاضر بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، فتحي جمال، في حوار حصري مع "العربي الجديد"، إن هذا التتويج لم يكن وليد الصدفة، بل ثمرة عمل متواصل وتخطيط استراتيجي واضح اشتغل عليه الاتحاد المغربي لكرة القدم، برئاسة فوزي لقجع (55 عاماً)، منذ سنوات، وأضاف: "بعد تألقنا في مونديال قطر 2022، تغيرت صورة المغرب كروياً في العالم، فلم نعد نشارك من أجل الحضور فحسب، بل أصبحنا ننافس على الألقاب بثقة وشخصية قوية".

وأكد المدير التقني، الذي يشغل أيضاً مهمة المسؤول عن تكوين المدربين بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، أنه لا وجود لأسرار في نجاح الكرة المغربية، بقدر ما هو نتاج عمل منظم وإخلاص وانسجام داخل الإدارة التقنية الوطنية. وعن مسار تطور اللاعبين من الفئات الصغرى إلى المنتخب الأول، أوضح فتحي جمال أن الاتحاد المغربي يتابع المواهب الصاعدة على نحوٍ دقيق، ويواكب تطورها الفني والبدني، لتأمين انتقال سلس نحو المنتخب الأول، الذي يمثل الحلم الأكبر لكل لاعب موهوب ومجتهد.

وأعرب فتحي جمال عن ثقته في منتخب المغرب تحت 17 سنة المشارك في مونديال قطر المقبل، قائلاً: "نملك جيلاً موهوباً وطموحاً، بقدرات فنية عالية، وهو قادر على الذهاب بعيداً ما لم تحدث إصابات مفاجئة. لدي ثقة كبيرة في المدرب نبيل باها (43 عاماً) وجهازه الفني لتحقيق إنجاز جديد". واختتم فتحي جمال حديثه، بالتشديد على أهمية التكوين المستمر والتخطيط طويل المدى، موجّهاً رسالة إلى الاتحادات العربية بضرورة الاستثمار في الفئات السنية، لبلوغ التطور الحقيقي في كرة القدم.