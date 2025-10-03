فتاو يصنع الحدث في قمة الدوري الجزائري: خطأ قاتل وتعويض بهدف عالمي

- في مباراة مثيرة ضمن الدوري الجزائري، سجل حميدو عبدول فتاو هدفًا بالخطأ في مرمى فريقه مستقبل الرويسات، لكنه عوض ذلك بهدف رائع بمقصية، ليحقق التعادل 1-1 أمام شباب بلوزداد. - رغم التعادل، حافظ مستقبل الرويسات على صدارة الدوري برصيد 12 نقطة، في موسمه الأول بالدرجة المحترفة الأولى، مؤكدًا قدرته على منافسة الأندية الكبيرة. - شباب بلوزداد يواجه بداية متعثرة هذا الموسم، مما يضع المدرب سيد راموفيتش تحت ضغط، رغم الدعم المالي واللوجستي الكبير الذي توفره الإدارة.

صنع اللاعب الغاني ومدافع نادي مستقبل الرويسات حميدو عبدول فتاو (26 عاماً) الحدث في اللقاء الذي جمع فريقه بشباب بلوزداد، الجمعة، ضمن الأسبوع السابع من الدوري الجزائري لكرة القدم، بعدما عاش دقائق مثيرة بين خيبة أمل وفرحة كبيرة، فقد سجل ضد مرماه بالخطأ، قبل أن يعوض بنفسه بهدف عالمي أعاد به التوازن لفريقه.

وجاءت البداية في الدقيقة الـ59 من الشوط الثاني، حين أرسل نوفل خاسف (26 عاماً)، ظهير شباب بلوزداد، عرضية دقيقة، أخطأ المدافع الغاني في التعامل معها لتتحول إلى مرمى فريقه مستقبل الرويسات وسط ذهول الحارس رضوان معاشو (24 عاماً) وزملائه. لكن فتاو لم يستسلم، ورد سريعاً بعد تسع دقائق فقط، حين استغل ركنية محكمة من زميله، ليحولها بمقصية رائعة سكنت شباك البلوزداديين، مانحاً فريقه هدف التعادل بطريقة لاقت تصفيق الجماهير الحاضرة.

وانتهت المواجهة على وقع التعادل الإيجابي (1-1)، نتيجة بدت مرضية بالنسبة لمستقبل الرويسات، الذي خاض مباراة صعبة أمام أحد أعرق أندية الجزائر، بينما شكلت خيبة جديدة لشباب بلوزداد الذي واصل بدايته المتعثرة هذا الموسم، ما يضع المدرب الألماني ذا الأصول الصربية سيد راموفيتش (46 عاماً) تحت ضغط متزايد. الأخير جلس في مقاعد البدلاء بشكل عادي بعدما اكتفت لجنة الانضباط بتوجيه إنذار له إثر تصريحاته السابقة ضد اعتماد بعض الملاعب في الدوري.

من جهته، واصل مستقبل الرويسات كتابة مفاجأته الكبرى هذا الموسم، إذ حافظ على صدارته الدوري برصيد 12 نقطة، في سيناريو غير مسبوق كونه يخوض موسمه الأول على الإطلاق في الدرجة المحترفة الأولى، مؤكداً أنه فريق لا يخشى الكبار، بل ينافسهم بندية. أما شباب بلوزداد، فرغم امتلاكه مباراة مؤجلة، إلا أن وضعيته تبقى مقلقة لمشجعيه الذين اعتادوا رؤية فريقهم في القمة، فالنادي الذي وفرت له الإدارة كل الظروف المالية واللوجستية، من انتدابات وصفقات وطاقم فني أجنبي، لم ينجح بعد في استعادة مستواه المعهود، ما يزيد من حجم علامات الاستفهام حول قدرته على الدخول بقوة في سباق المنافسة هذا الموسم.

