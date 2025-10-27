فايزر يثير الجدل بعد زيارته الجزائر و"العربي الجديد" يكشف الحقيقة

- أثار ميتشل فايزر، مدافع فيردر بريمن، الجدل حول مستقبله الدولي بعد نشره صورة من الجزائر، مما أعاد الأمل لجماهير "الخضر" بشأن انضمامه للمنتخب الجزائري، رغم تأكيدات بأن زيارته كانت شخصية بحتة. - أكدت مصادر أن ملف انضمام فايزر للمنتخب الجزائري أُغلق نهائياً بسبب عراقيل إدارية وإصابته الخطيرة، بالإضافة إلى توفر بدائل جاهزة في مركزه، مما يبعده عن الملاعب حتى مارس القادم. - رغم تغيير جنسيته الرياضية في 2024، لم يتلقَ فايزر أي استدعاء للمنتخب، مما أثار حيرته، بينما يواصل التعبير عن ارتباطه العاطفي بالجزائر عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

أعاد مدافع نادي فيردر بريمن الألماني ميتشل فايزر (31 عاماً) إشعال الجدل مجدداً حول مستقبله الدولي، بعد أن نشر صورة على حسابه في "إنستغرام" توثّق زيارته إلى الجزائر، ما فتح الباب واسعاً أمام تأويلات جديدة بشأن إمكانية انضمامه مستقبلاً إلى منتخب الجزائر.

الصورة التي التقطها فايزر من العاصمة الجزائرية، بالقرب من ساحة البريد المركزي وميناء المدينة، كانت كافية لتعيد إحياء حلم جماهير "الخضر" التي لم تنسَ بعد قصة ارتباط اللاعب ببلد والدته المنحدرة من مدينة تيزي وزو.

لكن وفقاً لمعلومات خاصة لـ"العربي الجديد"، فإن زيارة اللاعب إلى الجزائر لا علاقة لها البتة بملف تمثيله المنتخب الجزائري، إذ أكد مصدر من داخل الاتحاد الجزائري لكرة القدم، فضّل عدم الكشف عن هويته، أن قضية فايزر انتهت نهائياً، موضحاً أن عدة عوامل تداخلت لإغلاق الملف، أبرزها عراقيل إدارية تخص إثبات الأصول العائلية من جهة الأم، إلى جانب معاناته من إصابة خطيرة في الركبة ستُبعده عن الملاعب حتى مارس/آذار القادم، فضلاً عن توفّر المدرب فلاديمير بيتكوفيتش (62 عاماً) على بدلاء جاهزين في مركز الظهير الأيمن، على غرار رفيق بلغالي، يوسف عطال، ومهدي دورفال.

وكان فايزر، اللاعب السابق لنادي بايرن ميونخ، قد غيّر جنسيته الرياضية رسمياً في نوفمبر/تشرين الثاني 2024، بعد موافقة "فيفا" على طلب الاتحاد الجزائري، ليصبح مؤهلاً قانونياً لارتداء قميص "الخضر"، غير أن الأمور لم تسر كما كان يأمل، إذ لم يتلقَّ اللاعب أي استدعاء منذ ذلك الحين، وهو ما أثار حيرته واستغرابه، خصوصاً أنه تلقى في البداية إشارات إيجابية من مسؤولي الاتحاد الجزائري لكرة القدم.

ورغم أن فايزر لم يخض أي مباراة هذا الموسم بسبب الإصابة التي تعرّض لها خلال فترة التحضيرات الصيفية مع فيردر بريمن، إلا أنه لا يزال يُظهر تمسكه بجذوره الجزائرية، من خلال تواصله الدائم مع متابعيه في الجزائر ونشره صوراً تعبّر عن ارتباطه العاطفي بالبلد، كما يرى مراقبون أن هذه الخطوة الرمزية تأتي في سياق شخصي بحت، خصوصاً أن والدته تزور الجزائر باستمرار، وأن الزيارة الأخيرة جاءت في إطار عائلي لا أكثر.

وتبقى قضية فايزر من أبرز الملفات التي شغلت الرأي العام الكروي الجزائري خلال العامين الماضيين، بعدما تحوّل من حلم جماهيري بقدوم نجم جديد إلى خيبة أمل بعد تجميد ملفه نهائياً. وفي ظل المعطيات الحالية، يبدو أن مشوار اللاعب الذي يملك الجنسية الألمانية يسير نحو نهاية بعيدة عن "الخضر"، رغم كل الإشارات التي تُظهر عمق ارتباطه ببلد أصوله.