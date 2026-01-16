فان نيستلروي ينضم إلى منتخب هولندا.. مهمة جديدة للتطوير

- انضمام رود فان نيستلروي إلى الجهاز الفني لمنتخب هولندا بجانب المدرب رونالد كومان، استعداداً لكأس العالم 2026 في أمريكا وكندا والمكسيك، يعكس خطوة جديدة في مسيرته التدريبية بعد تجاربه مع أندية مثل ليستر سيتي وآيندهوفن ومانشستر يونايتد. - عبر نيستلروي عن فخره بالعودة لتمثيل منتخب هولندا، مشيراً إلى التحدي والشرف الكبيرين في العمل مع الطاقم واللاعبين الموهوبين، بينما أكد كومان على أهمية خبرته في البطولات. - تأهل منتخب هولندا لكأس العالم 2026 بعد تصدره مجموعته في التصفيات الأوروبية، وسيواجه اليابان وتونس والفائز من مسار الملحق الأوروبي.

انضم المهاجم السابق والنجم الهولندي رود فان نيستلروي (49 سنة)، إلى الجهاز الفني لمنتخب بلاده لكرة القدم، ليخوض تجربة تدريبية إلى جانب المدرب، رونالد كومان، في إطار التحضيرات لبطولة كأس العالم 2026، التي ستُقام في أميركا وكندا والمكسيك.

وأعلن الاتحاد الهولندي لكرة القدم، الجمعة، انضمام رود فان نيستلروي (49 سنة)، إلى الجهاز الفني لمنتخب هولندا تحضيراً للمشاركة في بطولة مونديال 2026، من دون تحديد وظيفته التي سيعمل فيها، وتحدث المدرب الهولندي الذي سبق أن قاد نادي ليستر سيتي في الموسم الماضي وكذلك ناديي آيندهوفن الهولندي ومانشستر يونايتد الإنكليزي في فترة سابقة من مسيرته التدريبية، عن قرار تعيينه في الجهاز الفني لمنتخب "الطواحين"، وعبر عن سعادته وفخره بهذا المنصب الجديد.

وقال نيستلروي في تصريحات نشرها الاتحاد الهولندي لكرة القدم: "العودة إلى هذا الدور مع منتخب هولندا وتمثيل هولندا إلى جانب هذا الطاقم وهذه المجموعة الموهوبة من اللاعبين شرف كبير وتحد رائع بالنسبة لي". بدوره، قال كومان عن المهاجم السابق الذي سجل 35 هدفاً لمنتخب بلاده، إنه يتطلع إلى الاستفادة من "الخبرة القيّمة التي يمتلكها فان نيستلروي في البطولات، سواء لاعباً أو مدرباً".

يُذكر أن منتخب هولندا تأهل إلى بطولة كأس العالم 2026 بعد أن تصدر مجموعته في التصفيات الأوروبية من دون خسارة، وكانت العثرة الوحيدة تعادله ذهاباً وإياباً أمام بولندا، وسيواجه المنتخبُ الهولندي في دور المجموعات كلّاً من اليابان وتونس، إضافة إلى الفائز من مسار بولندا وأوكرانيا والسويد وألبانيا في الملحق الأوروبي المؤهل.