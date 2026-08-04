فان غال يبدي استعداده للعودة إلى تدريب منتخب هولندا

- لويس فان غال، المدرب الهولندي البارز، يفتح الباب لقيادة منتخب هولندا للمرة الرابعة بعد رحيل رونالد كومان، معبراً عن ثقته في قدرة الفريق على الفوز ببطولات كبرى بفضل لاعبيه المحترفين في الأندية الكبيرة. - فان غال، الذي بدأ مسيرته التدريبية مع أياكس في 1991، حقق نجاحات مع أندية كبرى مثل برشلونة وبايرن ميونخ، وقاد هولندا إلى نصف نهائي كأس العالم 2014، ويتميز بسجل شبه مثالي في فترته الأخيرة مع المنتخب. - رغم انقطاعه عن التدريب منذ 2022، فان غال يعبر عن دهشته من عدم وجود مرشحين آخرين لتولي المهمة، مما يعيد اسمه إلى الواجهة كخيار محتمل لقيادة المنتخب.

أكد المدرب الهولندي لويس فان غال (74 عاماً)، انفتاحه لقيادة منتخب بلاده لكرة القدم للمرة الرابعة، وذلك بعد رحيل المدير الفني السابق رونالد كومان، عقب نهاية كأس العالم 2026 التي جرت في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. وكان فان غال قد انقطع عن التدريب منذ عام 2022 بعد نهاية مونديال قطر.

وقال فان غال في مقابلة مع مجلة فوتبال إنترناشيونال: "أريد دائماً مساعدة الاتحاد الهولندي لكرة القدم، كما أردت من قبل مساعدة أياكس. مع وجود تشكيلة كهذه، فإن الفرص متاحة بالتأكيد. وأؤمن أيضاً بأن هولندا لا تزال قادرة على الفوز ببطولة أوروبا أو كأس العالم، لأن 95% من اللاعبين ينشطون في أندية خارج البلاد، وغالباً في أندية كبيرة".

وأعرب فان غال عن دهشته من رفض جميع المرشحين الآخرين تولي المهمة قائلاً: "كلّ ما يحدث هو أنهم لا يستطيعون العثور على مدرب في الوقت الحالي، ولذلك يعود اسمي للظهور مجدداً. أجد ذلك أمراً لا يصدق". وبدأ فان غال رحلته التدريبية عام 1991 مع نادي أياكس، وحقق معه العديد من الإنجازات، بينها الدوري ثلاث مرات ودوري أبطال أوروبا إلى جانب بطولات أخرى. وكانت الخطوة الثانية في عالم التدريب من بوابة برشلونة الإسباني عام 1997، وفاز معه بلقب الدوري مرتين إلى جانب لقب كأس الملك والسوبر الأوروبي، وفي سنة 2000 عمل لأول مرة مع منتخب هولندا لفترة قصيرة، وأشرف في الوقت عينه على فريق تحت 20 عاماً، ليعود في 2002 إلى برشلونة الإسباني، لكن التجربة كانت قصيرة.

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وفي 2005 أشرف على نادي ألكمار الهولندي، الذي كان قد اختتم معه مسيرته وقاده إلى تحقيق لقب الدوري المحلي، وفي 2009 قاد فريق بايرن ميونخ الألماني حتى عام 2011، وتُوج معه بعدّة كؤوس محلية، ووصل إلى نهائي أبطال أوروبا، وفي 2012 عاد إلى منتخب "الطواحين"، وقاده خلال بطولة كأس العالم في البرازيل 2014، ثم درّب نادي مانشستر يونايتد الإنكليزي، لكنه واجه صعوبات كبيرة، واكتفى بلقب الكأس، وفي 2021 كانت آخر تجاربه مع منتخب بلاده، الذي خاض بصحبته غمار كأس العالم 2022 في قطر.

وكان الأسطورة فان غال، الذي وصل إلى نصف نهائي كأس العالم 2014 أمام الأرجنتين (0-0 بعد الوقت الإضافي، 2-4 بركلات الترجيح) خلال فترته الثانية، بعد تجربته الأولى في 2000-2001، قبل أن يعود للمرة الثالثة في أغسطس/آب 2021، محققاً سجلاً شبه مثالي (20 مباراة، 0 هزيمة) انتهت بمواجهة ملحمية في ربع النهائي لمونديال 2022، ضد الأرجنتين، التي تُوّجت باللقب لاحقاً (2-2 بعد الوقت الإضافي، 3-4 بركلات الترجيح).