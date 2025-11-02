فان دايك يهاجم روني ويدافع عن صلاح: انتقادك كسول وغير منصف

- انتقد واين روني، أسطورة مانشستر يونايتد، فيرجيل فان دايك ومحمد صلاح بسبب تراجع أداء ليفربول، مشيراً إلى ضعف قيادتهما ولغة جسدهما المقلقة بعد الخسارة أمام برينتفورد. - رد فان دايك على انتقادات روني، واصفاً إياها بأنها غير منصفة وكسولة، مؤكداً أن الفريق يعمل بجد للخروج من الفترة الصعبة، وأنه لا يأخذ الانتقادات بشكل شخصي. - تألق فان دايك وصلاح في مباراة أستون فيلا، حيث حافظ ليفربول على شباكه نظيفة وسجل صلاح هدفه رقم 250، مشدداً على أهمية الوحدة والتركيز على الفوز بالمباريات المقبلة.

هاجم قائد نادي ليفربول، الهولندي فيرجيل فان دايك (34 عاماً)، أسطورة مانشستر يونايتد السابق، الإنكليزي واين روني، بعد تصريحات الأخير، التي انتقده فيها رفقة زميله المصري محمد صلاح، واتهمهما بالتقصير في أداء دور القيادة داخل الفريق، إثر تراجع نتائج "الريدز" الأخيرة، إذ اعتبر أن لغة الجسد لدى الثنائي مقلقة للغاية بعد خسارة ليفربول الأسبوع الماضي أمام برينتفورد بنتيجة (2-3).

وردّ فان دايك، في تصريحات أبرزتها صحيفة ذا أتلتيك البريطانية، الأحد، واصفاً انتقادات روني بأنها غير منصفة، ليضيف في هذا الشأن بقوله: "لم أسمعه العام الماضي، لا، بصراحة لم تؤذني تعليقاته، هو أسطورة كبيرة في اللعبة وألهم الكثيرين، ولا أستطيع إلا أن أقول عنه أشياء إيجابية، لكن أرى أن تعليقه هذا، أعتبره نوعاً من الانتقاد الكسول، هذا رأيي الشخصي".

وأضاف فان دايك، في تصريحاته بعد فوز ليفربول على أستون فيلا، يوم السبت الماضي، والذي أعاد تشكيلة المدرب الهولندي، أرني سلوت، إلى المركز الثالث في الدوري الإنكليزي الممتاز، قائلاً: "من السهل إلقاء اللوم على اللاعبين الكبار، لكنه يعرف جيداً، مثل الجميع، أننا نحاول جميعاً أن يساعد بعضنا بعضاً على الخروج من هذه الفترة الصعبة، العام الماضي عندما كانت الأمور تسير جيداً، لم نسمع مثل هذا الكلام".

وكان روني قد وجّه انتقادات مشابهة إلى فان دايك، بعد خروج ليفربول من دوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان الفرنسي الموسم الماضي، عندما وصف المدافع الهولندي بأنه كسول في لقطة هدف عثمان ديمبيلي في ملعب أنفيلد، وتابع فان دايك حديثه بقوله: "من حقه أن يُبدي رأيه، ونحن علينا أن نتعامل مع ذلك، ولا توجد أي مشاعر سلبية، لا آخذ الأمر بشكل شخصي أبداً، من المضحك أنه عندما تسير الأمور على ما يرام نُعتبر قادة الفريق، ولكن عندما تسوء النتائج يُقال إننا لا نقوم بواجبنا، هذه هي طبيعة الحياة في كرة القدم، نحن نشعر بالمسؤولية، ونحاول أن نقود بالمثال".

وشهدت مباراة أستون فيلا تألق كل من فان دايك وصلاح، إذ حافظ ليفربول على أول شباك نظيفة له بعد 11 مباراة في جميع المسابقات، فيما سجل صلاح هدفه رقم 250 بقميص النادي، وقال فان دايك: "بصفتي القائد، أعرف أنه عندما لا تكون النتائج أو الأداء على المستوى المطلوب، فأنا والمدرب سنكون أول من تُوجه إليهما الأسئلة، وهذا جزء من المنصب، كم مباراة خسرنا؟ ستاً من آخر سبع، صحيح، هناك اليوم الكثير من المنصات التي تتيح للجميع قول ما يشاؤون، ثم يُضخم الأمر، علينا أن نبقى متحدين ونركز على المهمة المقبلة، الفوز بالمباريات، فهذا هو الشيء الوحيد الذي يمكننا السيطرة عليه".