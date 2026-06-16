فان دايك ينتقد فترة التوقف لشرب الماء في كلّ المباريات

- انتقد فيرجيل فان دايك فترات الراحة لشرب الماء في كأس العالم 2026، مشيراً إلى أنها غير ضرورية في الأجواء المعتدلة وتؤثر سلباً على تجربة المشاهدين. - أقرّ الفيفا فترات استراحة مدتها ثلاث دقائق في كل شوط بسبب موجات الحر، لكن القرار واجه انتقادات لاعتباره مدفوعاً بأهداف تجارية. - شهدت المباريات صفارات استهجان من الجماهير، كما حدث في مباراة إسبانيا والرأس الأخضر، مما يعكس عدم رضا الجمهور عن هذه الفترات.

انتقد قائد منتخب هولندا، ومدافع نادي ليفربول الإنكليزي، فيرجيل فان دايك (34 عاماً)، إدخال فترات الراحة لشرب الماء في كأس العالم 2026 المقامة في الولايات المتحدة الأميركية والمكسيك وكندا هذا الصيف، بمشاركة 48 منتخباً للمرة الأولى في التاريخ.

وعبّر فان دايك عن رأيه بخصوص وجود فترات لشرب الماء في الأجواء المعتدلة، بعد انتهاء لقاء منتخب بلاده أمام اليابان بنتيجة (2-2)، على ملعب "إي تي أند تي" الذي يحتوي في الوقت عينه على نظام تكييف بعكس بعض الملاعب الأخرى، وقال صاحب الـ34 عاماً أمس الاثنين: "فترات الراحة لشرب الماء مثيرة للاهتمام بعض الشيء، لأنني كنت أشاهد معظم المباريات حتى اليوم، وكلّ مرة يتوقفون فيها للإعلانات التجارية، لا أحبها حقاً، أعتقد أنها ليست جيدة أيضاً للمشاهدين المحايدين على التلفاز. إذا كان الجو حاراً جداً، فسيكون من الجيد إدخالها، لكن أعتقد أنه يجب النظر إلى كلّ مباراة على حدة، برأيي، أعتقد أنني قلت ما يكفي في هذا الشأن".

وأقرّ الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) فترات استراحة مدتها ثلاث دقائق في كلّ شوط من مباريات البطولة، وذلك بعد موجات الحر الشديدة التي شهدتها بطولة كأس العالم للأندية التي جرى تعديلها الصيف الماضي، لكن هذه الخطوة واجهت انتقادات من البعض، الذين يرون أن لها دوافع تجارية إلى جانب دوافع تتعلق بسلامة اللاعبين، على غرار يورغن كلوب مدرب ليفربول السابق. وأطلقت صفارات الاستهجان في المدرجات خلال أول فترة توقّف في مباراة إسبانيا والرأس الأخضر داخل ملعب أتلانتا المكيّف والمغطى، وتكرر الأمر في اليوم السابق خلال لقاء السويد وتونس في مونتيري.