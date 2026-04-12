فان دايك يشعر بالوحدة في ليفربول بعد قرار صلاح

- يشعر فيرجيل فان دايك بالوحدة بعد قرار محمد صلاح الرحيل عن ليفربول في نهاية الموسم، رغم عقده الممتد حتى 2027، حيث يعتبره صديقاً مقرباً وشريكاً أساسياً في النجاحات التي حققاها معاً. - حاول فان دايك إقناع صلاح بالبقاء، مشيراً إلى ضرورة التحلي بالصبر وتجاوز الانتقادات، كما لعب دوراً في تهدئة الأجواء مع المدرب أرني سلوت. - لا يستطيع فان دايك تصور مسيرته مع ليفربول بدون صلاح، الذي وصفه بـ"الأسطورة" نظراً لإنجازاته المذهلة مع الفريق.

لم يستطع قائد نادي ليفربول الإنكليزي، الهولندي فيرجيل فان دايك (34 عاماً)، السكوت نهائياً، بعدما بات يشعر بالوحدة، عقب قرار صديقه المصري، محمد صلاح، الرحيل في نهاية الموسم الجاري، رغم أنه يمتلك عقداً حتى عام 2027.

وذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، أمس السبت، أن فان دايك يعتبر محمد صلاح صديقه المقرب في نادي ليفربول، بعدما قضى معه تسعة مواسم كاملة، وحققا الكثير من الألقاب، لكنه يشعر بالدهشة والاستغراب من قرار النجم المصري، الذي فاجأ الجميع، ووجه رسالة شكر إلى الجميع، وأعلن رحيله في نهاية الموسم الجاري. وتابعت أن فان دايك يعتبر صلاح شريكه الأساسي في كل شيء استطاع تحقيقه خلال مسيرته الاحترافية مع نادي ليفربول، خاصة أن الهولندي كان أحد أقرب الشخصيات إلى المصري خلال تسع سنوات كاملة، بفضل علاقة الصداقة القوية، التي جمعت بينهما سواء في التدريبات أو المواجهات أو خارج الملعب، حتى تم وصفهما بـ"الأخوين".

وأردفت أن فيرجيل فان دايك حاول ثني صلاح عن قراره، وتحدث معه في وقت سابق من الموسم الجاري، بأن عليه التحلي بالصبر، وتجاوز مسألة الانتقادات الحادة، التي تعرض لها المصري من قبل وسائل الإعلام العالمية، نتيجة تراجع تأثيره في "الريدز"، بالإضافة إلى دور الهولندي الكبير في تهدئة الأجواء في أثناء اشتعال الأزمة مع المدرب أرني سلوت.

وختمت الصحيفة بالإشارة إلى أن فيرجيل فان دايك لا يمكنه تصور المضي قدماً في مسيرته مع ليفربول، خاصة أن صلاح يعد أحد الأعمدة الأساسية في الفريق خلال السنوات الماضية، حتى إن الهولندي وصف صلاح بـ"الأسطورة" في أثناء حديثه في وسائل الإعلام، بسبب الأرقام المذهلة، التي حققها النجم المصري مع "الريدز" في جميع البطولات المحلية والقارية والدولية.