فان دايك قبل مواجهة أرنولد: أنا لدي حياتي هنا وهو له حياته

- فيرجيل فان دايك يتحدث عن مواجهة زميله السابق ترانت ألكسندر أرنولد، الذي انتقل إلى ريال مدريد، مشيرًا إلى أهمية أرنولد السابقة في ليفربول وتحدي مواجهته في دوري الأبطال. - ليفربول يعاني من سلسلة هزائم في الدوري، مما أثار انتقادات من واين روني حول غياب "القادة"، لكن فان دايك يرد بأن الانتقادات سطحية ويؤكد على دعم الفريق لبعضه. - رغم الانتقادات، فان دايك يحترم روني ويعتبره أسطورة، مشيرًا إلى أن المحللين يقومون بعملهم، ويؤكد على عدم أخذ الأمور بشكل شخصي.

تحدث قائد نادي ليفربول الإنكليزي، الهولندي، فيرجيل فان دايك (34 سنة)، عن مواجهة زميله السابق في الريدز، ترانت ألكسندر أرنولد، الذي أصبح لاعباً لنادي ريال مدريد الإسباني، وذلك قبل المواجهة المرتقبة بين الفريقين، غداً الثلاثاء، في منافسات الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وتحدث فان دايك عن علاقته الحالية مع الظهير الإنكليزي ترانت ألكسندر أرنولد، وقال عنه، الاثنين، في المؤتمر الصحافي قبل مواجهته مع فريقه الجديد ريال مدريد: "سنرى كيف ستستقبله الجماهير. لن أقول ذلك إذا كنت ترغب في جو عدائي. لن أعلّق بهذا الشأن. هل ترغب الصحافة في أن يكون جواً عدائياً؟ أعتقد أنه كان لاعباً مهما للغاية في ليفربول، وهذا كل ما سأقوله. لم أتحدث معه كثيراً منذ مغادرته، ليس كثيراً. الأمر ليس شخصياً، فأنا لدي حياتي هنا وهو له حياته هناك في مدريد".

وأضاف فان دايك في حديثه عن زميله السابق أرنولد الذي سيواجه نجوم نادي ليفربول الذين لعب ضدهم مساء الثلاثاء في ملعب أنفيلد وسط حضور جماهيري كبير في المدرجات: "ترانت لديه قدرات كبيرة وقد أظهر ذلك هنا لسنوات كثيرة. كان مهماً للغاية بالنسبة لنا طوال هذا الوقت. كنا سعداء في الفريق وحققنا معاً الكثير من الأشياء ولكنه حالياً منافس لنا. إذا شارك أمامنا فيجب أن نصعّب عليه الأمور للغاية داخل الملعب".

وكان نادي ليفربول خسر أربع مباريات متتالية في بطولة الدوري وست في آخر سبع مباريات، وتعرض الفريق إثرها للكثير من الانتقادات، ومن بينها من النجم السابق واين روني، الذي نسب سوء النتائج إلى غياب "القادة"، ليردُ قائد الريدز فان دايك عليه في مؤتمر صحافي خاص بمواجهة ريال مدريد، غداً الثلاثاء، في ملعب أنفيلد ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال أوروبا، وقال: "يمكنني فقط قول أشياء إيجابية عنه، إنه أسطورة لكرة القدم، ولكن هذه التصريحات مجرد انتقادات سطحية".

وأضاف فان دايك قائلاً في رده على روني "من السهل إلقاء اللوم على اللاعبين، ولكننا نساعد بعضنا بعضاً على الخروج من هذا الوضع. في العام الماضي، عندما كانت تسير الأمور بشكل جيد، لم يقل أحد أي شيء. هذا هو الأمر. هم (المحللون) لديهم عملهم ويجب أن يقولوا رأيهم. أنا لا آخذ الأمور بشكل شخصي"، وجاء كلامه رغم أن روني أصر لاحقاً في بودكاست على كلامه، ومع ذلك سلّط الضوء على مسيرة المدافع الهولندي منوهاً: "لدي كل الاحترام في العالم لفيرجيل فهو أحد أفضل المدافعين بالعالم خلال السنوات الخمس الأخيرة. ولكنه لم يكن في مستواه المعهود هذا الموسم".