استمر مانشستر سيتي في مطاردة أرسنال على صدارة ترتيب الدوري الإنكليزي الممتاز، بعد فوز عريض على منافسه ليفربول 3-0، في لقاء شهد حالة تحكيمية جدلية، وجاء ضمن منافسات الجولة الـ 11 من "البريمييرليغ".

وفي الدقيقة التاسعة والثلاثين، أُلغي هدف لصالح ليفربول بداعي التسلل. وعنه قال الخبير التحكيمي الخاص بـ "العربي الجديد"، جمال الشريف: "جاءت اللقطة من ركلة ركنية نُفذت باتجاه منطقة المرمى، ارتقى المدافع فيرجيل فان دايك ولعب الكرة برأسه، وفي لحظة ارتقائه كان زميله، أندرو روبرتسون، متقدماً في موقف تسلل خلف ثاني آخر مدافع، وقريباً جداً من حارس مرمى مانشستر سيتي". وأردف: "اتجهت الكرة نحو روبرتسون مباشرة، ما دفعه للقيام بتصرف واضح، حين خفض رأسه وجسمه لتفادي الكرة، وهو ما أثّر بشكل مباشر على قدرة حارس المرمى على التعامل معها أو منافسته عليها. وبناءً على ذلك، كان قرار الحكم المساعد صحيحاً بإلغاء الهدف، لوجود حالة تسلل لتداخل اللاعب المتسلل مع المنافس، وهو حارس المرمى".

وتمكن مانشستر سيتي من إنهاء عُقدة ليفربول، بعد أن فشل في تحقيق أي انتصار، خلال المواجهات الأربع الأخيرة بينهما، منذ موسم 2022-2023، إذ تلقى خسارتين مقابل تعادلين. واستعاد "السيتي" الوصافة من تشلسي، بعدما رفع رصيده إلى 22 نقطة، بفارق أربع نقاط عن أرسنال المتصدر، الذي تعثر بالتعادل مع سندرلاند 2-2، فيما تجمد رصيد ليفربول عند 18 نقطة في المركز الثامن، بفارق الأهداف خلف توتنهام وأستون فيلا ومانشستر يونايتد توالياً.