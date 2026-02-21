فان بيرسي يدعم لاعبيه الصائمين في رمضان

- روبن فان بيرسي، مدرب فاينورد، يضع نظاماً مرناً للاعبين الصائمين خلال رمضان، مما يسمح لهم بالحضور إلى التدريبات في أوقات تناسبهم لضمان أفضل أداء. - تصريحات فان بيرسي تؤكد دعمه للاعبين المسلمين مثل المغربي أسامة ترغالين والجزائري أنيس حاج موسى، مع تفهمه لتحديات الصيام. - فاينورد يحتل المركز الثاني في الدوري الهولندي برصيد 45 نقطة، ويطمح لمواصلة الضغط على أيندهوفن المتصدر، مع تهيئة الأجواء للاعبين المسلمين في الفريق.

كشف مدرب نادي فاينورد الهولندي، روبن فان بيرسي (42 عاماً)، عن وضع نظام خاص لنجومه، الذين يصومون خلال شهر رمضان، مؤكداً أنه منحهم حرية القدوم إلى التدريبات في أوقات مرنة على حسب قدرتهم، من أجل ضمان تقديمهم أفضل أداء خلال المواجهات.

ونقل موقع ذي أثلتيك البريطاني، اليوم السبت، عن فان بيرسي، قوله: "النجوم الذين يصومون لدينا في نادي فاينورد خلال شهر رمضان، لهم الحق في الحضور إلى التدريبات بوقت متأخر، لأنني آخذ بعين الاعتبار أوقات تمارينهم المختلفة عن الآخرين، ونحن في الجهاز الفني والإدارة نتعاون لضمان أن يكون أداؤهم على أفضل مستوى. نحن نتفهم أنّ الصيام طوال اليوم ليس بالأمر السهل".

وأفاد الموقع البريطاني، بأنّ تصريحات فان بيرسي، تُعد رسالة واضحة إلى جميع نجومه المسلمين في نادي فاينورد، يتقدمهم المغربي أسامة ترغالين، والجزائري أنيس حاج موسى، حتى يبين المدرب الهولندي حرص إدارة النادي على تقديم المرونة وتفهم خصوصية شهر رمضان بالنسبة لهما.

وأشار الموقع إلى أنّ المدرب فان بيرسي (42 عاماً)، حريص خلال شهر رمضان، على تهيئة الأجواء لجميع نجومه المسلمين داخل الفريق، الذي تنتظره عدة مواجهات قوية في الفترة المقبلة، لا سيما أنه يحلّ في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الهولندي، برصيد 45 نقطة، ويطمح إلى مواصلة الضغط على صاحب الصدارة، أيندهوفن، الذي يبدو قريباً من حسم لقب المسابقة المحلية هذا الموسم.