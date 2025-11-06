فان باستن يهاجم التحكيم: تايلور سرق كلوب بروج أمام برشلونة

انتقد النجم الهولندي السابق، ماركو فان باستن (61 عاماً)، الحكم الإنكليزي، أنتوني تايلور، الذي أدار المواجهة التي جمعت كلوب بروج البلجيكي أمام ضيفه برشلونة الإسباني، مساء أمس الأربعاء، والتي انتهت بنتيجة التعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لكل منهما، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، واتهم فان باستن الحكم بسرقة الفريق البلجيكي، بسبب قراراته الخاطئة، التي أثرت على نتيجة اللقاء، بحسب رأيه.

وشهدت مباراة كلوب بروج وبرشلونة أحداثاً مثيرة للجدل، إذ اضطر حكم الفيديو المساعد "الفار" إلى التدخل أكثر من مرة، لتصحيح قرارات الحكم أنتوني تايلور، وكانت اللقطة الأبرز هي ركلة الجزاء، التي احتسبها الحكم ضد الظهير الأيسر لنادي برشلونة، أليخاندرو بالدي، قبل أن يتراجع عن قراره بعد تدخل التقنية، وفي الدقائق الأخيرة من المواجهة، نجح المهاجم فيرمانت في تسجيل الهدف الرابع، بعدما خطف الكرة من حارس البرسا، البولندي فويتشيك تشيزني، الذي فقد السيطرة عليها، فاستغل مهاجم بروج الموقف وسجل الكرة في الشباك، غير أن الحكم ألغى الهدف بعد مراجعة اللقطة بداعي وجود احتكاك وخطأ على تشيزني.

وهاجم فان باستن قرار الحكم الإنكليزي بعد إلغاء الهدف، قائلاً في تصريحات أبرزتها صحيفة سبورت الكتالونية، اليوم الخميس: "لقد سُرق كلوب بروج بوضوح، هدفه الرابع كان شرعياً تماماً، ويجب أن يُحتسب من دون أي شك". وأوضح فان باستن، بحكم خبرته مهاجماً، أن الحارس البولندي تعمّد خلق الاحتكاك بعد أن أدرك خطأه وفقدانه للكرة قرب المرمى، مضيفاً: "المهاجم لم يرتكب أي خطأ، استغل خطأ الحارس ولم يلمسه أيضاً، تشيزني هو من تظاهر بالسقوط ليبدو كأن هناك خطأ، لم يكن هناك أي خطأ، وكان القرار حاسماً لأنه حرم بروج من فوز مستحق".

ومن جانبها، سلطت وسائل الإعلام البولندية الضوء على هذه اللقطة، باعتبار أن تشيزني كان محور الجدل، واتفق كثير من الصحافيين على أن الحكم تايلور أنقذه من فضيحة كبيرة، إذ لو احتُسب الهدف، لكان الحارس البولندي موضع انتقادات قاسية ومستمرة طوال ما تبقّى من الموسم الكروي الحالي.