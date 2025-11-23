فانكوفر يتأهل إلى نهائي القسم الغربي والنجم هيونغ مين منقذ وجلاد

- تأهل فريق فانكوفر وايتكابس إلى نهائي القسم الغربي في الدوري الأميركي لكرة القدم بعد فوزه على لوس أنجليس إف سي بركلات الترجيح (4-3)، رغم التعادل (2-2) في الوقت الأصلي. - سجل فانكوفر هدفين في الشوط الأول عبر إيمانويل سابي وماتياس لابوردا، بينما قلص سون هيونغ مين الفارق وسجل التعادل في الوقت بدل الضائع. - ينتظر فانكوفر الفائز من مواجهة سان دييغو ومينيسوتا يونايتد لتحديد منافسه في النهائي، بعد أن حل وصيفاً في دوري أبطال الكونكاكاف.

تأهل فريق فانكوفر وايتكابس إلى المباراة النهائية في منافسات القسم الغربي من بطولة الدوري الأميركي لكرة القدم، على حساب لوس أنجليس إف سي ونجمه الكوري الجنوبي، سون هيونغ مين، وهي أول مباراة نهائية يصل إليها فريق وايتكابس.

وتفوق فريق فانكوفر وايتكابس على منافسه لوس أنجليس إف سي بركلات الترجيح (4-3)، بعد التقدّم في الشوط الأول بهدفين نظيفين والتعادل في الوقت الأصلي من المواجهة (2-2). وسينتظر الفريق الكندي الفائز من مواجهة سان دييغو ومينيسوتا يونايتد، المقررة غداً الاثنين في مواجهة نصف النهائي الآخر لمنافسات القسم الغربي، لمعرفة منافسه في المباراة النهائية، وهو الذي كان حلّ وصيفاً في دوري أبطال الكونكاكاف.

وافتتح فانكوفر التسجيل في الدقيقة 39 عبر اللاعب الأميركي، إيمانويل سابي، والأوروغوياني، ماتياس لابوردا، الذي ضاعف النتيجة قبل نهاية الشوط الأول مباشرة، ثم تكفل سون هيونغ مين، الذي وصل إلى لوس أنجليس بعد نهاية موسم 2024-2025 مع نادي توتنهام الإنكليزي، بتقليص الفارق، فسجل هدفاً في الدقيقة 60، ثم أدرك التعادل في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع من خلال ركلة حرة رائعة سكنت الزاوية العليا للمرمى.

وجاءت المخالفة نتيجة البطاقة الصفراء الثانية التي تلقاها الأميركي تريستان بلاكمون، ليكمل فريقه المباراة بعشرة لاعبين طوال الشوطين الإضافيين. ورغم النقص العددي، صمد فانكوفر حتى وصلت المواجهة إلى ركلات الترجيح، التي حسمها بنتيجة (4-3)، بعدما أخفق سون هيونغ مين في تسديد الركلة الأولى وأصابت كرته القائم، وسجل لابوردا ركلة الحسم للفريق الكندي.