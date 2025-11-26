"فانتازي كأس العرب".. تجربة مثيرة للمشجعين مع جوائز يومية

- أطلقت اللجنة المنظمة لكأس العرب 2025 في قطر لعبة "فانتازي كأس العرب اليومي" بالتعاون مع فيفا، لتتيح للمشجعين تجربة تفاعلية لاختيار التشكيلة المثلى يومياً، مستندة إلى الأداء الحقيقي للاعبين في الملعب. - اللعبة مجانية ومتاحة عبر تطبيق فيفا والموقع الرسمي، وتقدم بجميع اللغات الرسمية لفيفا، مع جوائز يومية تشمل تذاكر المباريات، مما يعزز من تجربة المشجعين ويتيح لهم إنشاء دوريات مصغرة. - بناءً على نجاح كأس العرب 2021، يُتوقع أن تحظى اللعبة بإقبال واسع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بفضل انتشار الهواتف الذكية وسرعة الاتصال.

أطلقت اللجنة المحلية المنظمة لبطولة كأس العرب 2025 المقامة في قطر، بالتعاون مع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لعبة "فانتازي كأس العرب اليومي"، وهي تجربة تفاعلية جديدة تتيح للمشجعين في المنطقة والعالم خوض مغامرة اتخاذ القرارات واختيار التشكيلة الأنسب طوال أيام البطولة، على غرار لعبة "فانتازي بريمييرليغ" الشهيرة، التي تضمّ أكثر من 11 مليون متنافس، لكن بقوانين مختلفة بعض الشيء.

وقالت اللجنة المنظمة في بيانٍ رسمي: "تمنح اللعبة المستخدمين فرصة اختيار فريق مكوّن من سبعة لاعبين من المنتخبات المشاركة في كل ّيوم من أيام البطولة، على أن تُحتسب النقاط وفق الأداء الحقيقي للاعبين داخل الملعب. وتشمل معايير كسب النقاط: الأهداف، الحفاظ على نظافة شباك حراس المرمى، التدخلات الناجحة للمدافعين، والتمريرات الحاسمة للاعبي خط الوسط، ما يجعل تجربة اللعب محاكاة ممتعة لدور المدير الفني واختباراً عملياً لمهارات الجمهور في قراءة المباراة واختيار التشكيلة المثلى".

وبناءً على النجاح اللافت الذي حققته بطولة كأس العرب السابقة 2021 التي احتضنتها قطر أيضا والتي سجلت مئات الملايين من المشاهدات عبر المنصات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومع الانتشار الواسع للهواتف الذكية وسرعة الاتصال في المنطقة، يُتوقع أن تحظى اللعبة بإقبال كبير وأن تصبح من أبرز التجارب التفاعلية المرتبطة بالبطولة، بحسب ما ذكرت اللجنة المنظمة.

وستكون اللعبة مجانية بالكامل، ومتاحة عبر تبويب "Play Zone" في تطبيق فيفا أو من خلال الموقع "play.fifa.com"، وتقدّم بطبيعة الحال بجميع اللغات الرسمية لفيفا، من بينها العربية، لضمان وصول سهل ومريح للمستخدمين حول العالم، في الوقت الذي ستقدّم فيه اللجنة المحلية المنظمة للبطولة جوائز يومية لأفضل المشاركين في نهاية كلّ يوم من أيام البطولة، وتشمل الجوائز تذاكر للمباريات، كما تتيح اللعبة للمشجعين إنشاء دوريات مصغرة خاصة بهم، مما يعني إمكانية لعبها في أماكن العمل أو المجموعات المجتمعية.