فالفيردي يُبرئ تشواميني: لم يضربني والإعلام ضخم ما حدث

- في بيان رسمي، نفى فيديريكو فالفيردي قائد ريال مدريد الشائعات حول اعتداء زميله أوريلين تشواميني عليه، موضحاً أن الحادث كان نتيجة سوء تفاهم خلال التدريبات بسبب الإرهاق والإحباط. - أكد فالفيردي أن الحادث أدى إلى جرح بسيط في جبهته نتيجة اصطدامه بطاولة، مشيراً إلى أن الأمور تضخمت في وسائل الإعلام بسبب موسم ريال مدريد الخالي من الألقاب. - أعرب فالفيردي عن أسفه للموقف وتأثيره على صورته، مؤكداً التزامه بالدفاع عن زملائه داخل الملعب واستعداده للتعاون مع النادي في أي قرار.

خرج قائد نادي ريال مدريد الإسباني فيديريكو فالفيردي (27 عاماً) عن صمته، بعدما كتب بياناً رسمياً حسم فيه الجدل الدائر في وسائل الإعلام، وقام بتبرئة زميله الفرنسي أوريلين تشواميني الذي اتهم بأنه اعتدى على الأوروغوياني بالضرب في غرف خلع الملابس.

ونشر فالفيردي بياناً رسمياً على حسابه في إنستغرام، مساء الخميس، جاء فيه: "لقد وقع بيني وبين أحد زملائي حادث نتيجة لعبة في التدريبات يوم الأربعاء، حيث أدى إرهاق المنافسة والإحباط إلى تضخيم كل شيء، لأنه في غرف خلع الملابس الطبيعية، يُمكن أن تحدث هذه الأمور، وتحل فيما بيننا دون أن تخرج إلى الإعلام، لكن من الواضح أن هناك من يسارع إلى نقل الحكايات، ويجرى تضخيمها في وسائل الإعلام، لأن نادي ريال مدريد يعيش موسمه الثاني دون ألقاب".

وأوضح فالفيردي: "في ظهر الخميس، وقع بيني وبين زميلي سوء تفاهم مرة أخرى، وخلال نقاشنا اصطدمت بشكل عرضي بطاولة، ما تسبب لي بجرح صغير في الجبهة، ما استلزم زيارة بروتوكولية إلى المستشفى. ​لم يقم زميلي (يقصد تشواميني) بضربي في أي لحظة، ولا أنا فعلت ذلك، رغم أنني أفهم أنه من الأسهل بالنسبة لكم تصديق أننا تبادلنا اللكمات أو أن الأمر كان متعمداً، لكن هذا لم يحدث، وأشعر بالأسف لأن غضبي من الموقف وإحباطي لرؤية بعضنا يصل إلى نهاية الموسم بآخر ذرة من قوته ونحن نبذل قصارى جهدنا، قد أثرا عليّ لدرجة الوصول إلى حد الجدال مع زميل لي".

وتابع: "أنا آسف من كل قلبي لأن الموقف يؤلمني، وتؤلمني اللحظة التي نمر بها، لأن ريال مدريد هو أحد أهم الأشياء في حياتي ولا يمكنني أن أقف مكتوف الأيدي، والنتيجة هي تراكم أشياء تنتهي بشجار بلا معنى يسيء إلى صورتي، ويترك مجالاً للشك لتأليف الأكاذيب والافتراءات وإضافة بهارات على حادث عرضي، وليس لدي شك في أن الاحتكاكات التي قد تحدث خارج الملعب تنتهي داخله، وإذا كان عليّ الدفاع عن زميل داخل الاستاد فسأكون أول من يفعل ذلك".

وختم فالفيردي بيانه: "​لم أكن أنوي التحدث حتى نهاية الموسم، فقد خرجنا من دوري الأبطال وكتمت غضبي واستيائي، وأضعنا سنة أخرى ولم أكن في حالة تسمح لي بالنشر على وسائل التواصل الاجتماعي، بينما الوجه الوحيد الذي يجب أن أظهره هو داخل الملعب، وأشعر أنني فعلت ذلك. لهذا السبب، أنا أكثر من يتألم ويحزن للمرور بهذا الموقف، الذي يمنعني من خوض المباراة القادمة (يقصد الكلاسيكو) بقرار طبي، لأنني كنت دائماً أقاتل حتى النهاية حتى أقصى العواقب، ويؤلمني أكثر من أي شخص عدم قدرتي على فعل ذلك؟ أنا تحت تصرف النادي وزملائي للتعاون في أي قرار يرونه ضرورياً".