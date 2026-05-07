- تصاعد التوتر في غرفة ملابس ريال مدريد بعد شجار عنيف بين فيديريكو فالفيردي وأوريلين تشواميني، مما أدى إلى إصابة فالفيردي ونقله إلى المستشفى. - الحادثة بدأت برفض فالفيردي مصافحة تشواميني، مما أدى إلى أجواء مشحونة وتدخلات قوية خلال التدريب، وانتهت بإصابة فالفيردي بجرح في الرأس. - إدارة النادي عقدت اجتماعًا عاجلاً وفتحت تحقيقًا تأديبيًا، وسط قلق من استمرار الأزمة والانقسام داخل الفريق.

تشهد غرفة ملابس ريال مدريد حالة من التوتر المتصاعد، حيث لم تهدأ الأوضاع بعد الشجار الذي وقع أمس الأربعاء بين فيديريكو فالفيردي (27 عاماً)، وأوريلين تشواميني (26 عاماً)، بل على العكس، تشير التقارير إلى أن الأجواء ازدادت سوءاً خلال الساعات الأخيرة.

وبحسب ما أوردته صحيفة ماركا الإسبانية، اليوم الخميس، فإن الحادثة الجديدة التي جمعت الثنائي الفرنسي واللاعب الأوروغواياني انتهت بنقل فالفيردي إلى المستشفى، في واقعة وُصفت داخل النادي من قبل بعض عناصر الفريق بأنها "الأخطر على الإطلاق داخل فالديبيباس". وتشير المصادر إلى أن الشجار كان عنيفاً منذ بدايته، ما استدعى تدخل عدد من لاعبي الفريق لاحتواء الموقف.

وتوضح التفاصيل أن التوتر بدأ منذ الصباح عندما رفض فالفيردي مصافحة تشواميني، وهو ما مهّد لأجواء مشحونة خلال الحصة التدريبية، التي شهدت تدخلات قوية ومتكررة، خصوصاً من جانب اللاعب الأوروغواياني، الأمر الذي ساهم في تصعيد الموقف داخل الفريق. وخلال الاشتباك الذي وقع في ختام المران، تعرض فالفيردي لإصابة قوية أدت إلى جرح في الرأس استدعى نقله إلى المستشفى، وسط تأكيدات بأن الإصابة جاءت بشكل غير مقصود، ولم تكن نتيجة ضربة مباشرة من تشواميني.

من جهتها، بينت شبكة "أر أم سي" الفرنسية أن شجاراً عنيفاً اندلع بين الطرفين، وسط محاولات من بعض اللاعبين للتدخل وفض الاشتباك بينهما. وخلال الفوضى، سقط فالفيردي على الأرض وتعرض لإصابة على مستوى الرأس، حيث تسبب ذلك في جرح استدعى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج والخياطة، كما فقد اللاعب الأوروغواياني وعيه بشكل مؤقت وفق المصدر نفسه.

كرة عالمية مورينيو يضع شروط العودة لريال مدريد.. وقرار عائلي يحسم مستقبله

ودفعت الأحداث إدارة النادي إلى عقد اجتماع عاجل داخل غرفة الملابس بحضور المدير التنفيذي خوسيه أنخيل سانشيز، مع فتح تحقيق تأديبي بحق اللاعبين المعنيين، كما غادر جميع أفراد الفريق المدينة الرياضية وسط أجواء توتر غير مسبوقة. وتشير المعطيات إلى أن ريال مدريد يعيش حالة من القلق الداخلي الكبير، في ظل تصاعد التوتر والانقسام داخل المجموعة، مع مخاوف من استمرار الأزمة إذا لم يتم احتواؤها سريعاً.