فالفيردي يرد بقوة على شائعات أزمته مع تشابي ألونسو في ريال مدريد

- نفى فيديريكو فالفيردي، نجم ريال مدريد، وجود أزمة مع المدرب تشابي ألونسو بعد مباراة دوري الأبطال ضد كايرات ألماتي، مؤكداً تحمله مسؤولية أدائه السيئ في بعض المباريات. - أكد فالفيردي على علاقته الجيدة مع ألونسو واستعداده للعب في أي مركز، مشدداً على التزامه الكامل بخدمة النادي رغم عدم حصوله على الدقائق التي يرغب فيها. - أثارت تصريحات فالفيردي الجدل بعد وضعه على مقاعد البدلاء، حيث برر ألونسو قراره بتوزيع الجهود نظراً لجدول المباريات المكثف.

ردّ نجم ريال مدريد، الأوروغوياني فيديريكو فالفيردي (27 عاماً)، بقوة على شائعات أزمته مع المدير الفني للنادي الملكي، الإسباني تشابي ألونسو، عقب مباراة الفريق، أمس الثلاثاء، أمام كايرات ألماتي الكازاخستاني، في الجولة الثانية من مرحلة المجموعات لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، إذ كسر صمته على الجدل الذي أثارته تصريحاته في المؤتمر الصحافي قبل اللقاء، وأيضاً الموقف المثير للجدل أثناء إجرائه عمليات الإحماء على خط التماس خلال المباراة، ليضع النقاط على الحروف برسالة مباشرة عبر حساباته الرسمية.

وكتب فالفيردي في بيان نشره عبر صفحته الرسمية على موقع إكس، اليوم الأربعاء: "قرأت العديد من المقالات التي تسيء إليّ، أعلم جيداً أنني قدمت مباريات سيئة، وأنا مدرك لذلك، لا أتهرّب من الأمر وأتحمّل المسؤولية، وأشعر بحزن حقيقي، يمكن أن يقولوا عني ما يشاؤون، لكن ما لا يمكن قوله بأي شكل هو أنني أرفض اللعب، لقد منحت هذا النادي كل ما أملك وأكثر، لعبت وأنا مكسور أو مصاب، ولم أشتكِ يوماً أو أطلب إجازة للراحة".

وواصل نجم خط الوسط الأوروغوياني بيانه قائلاً: "لدي علاقة جيدة مع المدرب، وهي تمنحني الثقة لأخبره بالمركز الذي أشعر براحة أكبر فيه، لكنني دائماً، ودائماً ما أوضحت له أنني متاح للعب في أي مكان، وفي أي رحلة، وفي كل مباراة، لقد وضعت نفسي بالكامل في خدمة هذا النادي، وسأواصل القيام بذلك، حتى لو لم يكن أدائي كافياً في بعض الأحيان أو لم أحصل على الدقائق التي أريدها، أقسم بشرفي أنني لن أستسلم أبداً، وسأقاتل حتى النهاية، أياً كان موقعي".

وأثارت تصريحات فالفيردي في المؤتمر الصحافي قبل مواجهة كايرات الكثير من الجدل، إذ قال عند سؤاله عن غياب الظهيرين داني كارفاخال وترينت أرنولد بسبب الإصابة: "لم أولد لألعب في مركز الظهير، لم أتدرج في هذا المركز، وكان الأمر ظرفاً طارئاً، لا أشعر بالراحة فيه، لأنني لم أتعوّد على اللعب في هذا الموقع، وهناك أمور صعبة عليّ مثل إغلاق المساحات دفاعياً". ولكن تلك التصريحات اتسع صداها أكثر عندما أعلن تشابي ألونسو تشكيلته الأساسية ووضع فالفيردي على مقاعد البدلاء، ثم طلب منه لاحقاً الإحماء على الخط، وقد أثارت طريقة اللاعب البالغ من العمر 27 عاماً أثناء التهيئة الشكوك، إذ بدا بملامح غير معتادة عليه، واضعاً ذراعيه خلف ظهره ومن دون أي حدة أو جدية، ما غذّى الشائعات حول وجود أزمة في غرفة الملابس أو رفض محتمل منه لأوامر المدرب.

ومع ذلك، لم يشارك فالفيردي أمام كايرات ألماتي ولو لدقيقة واحدة رغم جهوزيته البدنية، ولكن ألونسو برر الأمر بقوله: "كان قراراً متخذاً، فيدي دائماً مستعد حيثما يُطلب منه، إنه لاعب كريم وسخي ويملك رغبة كبيرة، ولو أني احتجته خلال المباراة للعب لفعل، كما هو حال كاريراس، ملامح المباراة كانت محددة، وكان علينا توزيع الجهود، لقد لعب تقريباً كل المباريات الأخيرة، وكان القرار من هذا النوع".

He leído varios artículos dañando mi persona. Sé que he tenido partidos malos, soy consciente. No me escondo y doy la cara. Realmente estoy triste. De mí pueden decir muchas cosas, pero bajo ningún punto de vista pueden decir que me niego a jugar. He dado todo y más por este… — Fede Valverde (@fedeevalverde) October 1, 2025



