فالفيردي نجم الأزمات.. شجار مع تشاوميني وغضب من بيلسا

- تورّط فيديريكو فالفيردي في أزمات أثرت سلباً على صورته، حيث أظهر سلوكاً غير لائق بعد استبداله في مباراة أوروغواي ضد إسبانيا في كأس العالم 2026، مما أثار ردود فعل غاضبة على وسائل التواصل الاجتماعي. - قبل البطولة، دخل فالفيردي في شجار مع زميله في ريال مدريد، أورليان تشاوميني، مما أدى إلى إصابته وابتعاده عن المباريات، رغم خبرته الواسعة وتألقه السابق في دوري أبطال أوروبا. - يواجه فالفيردي تحديات كبيرة مع قدوم المدرب جوزيه مورينيو إلى ريال مدريد، الذي يسعى لفرض الانضباط وإعادة الفريق إلى منصات التتويج.

تورّط نجم منتخب أوروغواي، فيديريكو فالفيردي (27 عاماً) في العديد من الأزمات خلال الأشهر الأخيرة، التي أساءت كثيراً إلى صورته، ولا سيما أنه يُعتبر من أبرز نجوم نادي ريال مدريد الإسباني، بما أنه لاعب مؤثر في حسابات الفريق، ويُعتبر من عناصر الخبرة، ما أتاح له حمل شارة القيادة في العديد من المباريات عندما يغيب الإسباني داني كارفاخال، غير أنّ تصرفاته الأخيرة لا تعكس مكانته في منتخب بلاده أو في النادي الملكي.

وأثارت ردة فعل فالفيردي بعد استبداله من المدرب الأرجنتيني مارسيلو بيلسا في مواجهة منتخب بلاده مع إسبانيا، فجر اليوم السبت، ضمن مباريات الجولة الثالثة والأخيرة لمباريات المجموعة الثامنة في كأس العالم 2026، ردود أفعال غاضبة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث ظهر غير مقتنع بقرار مدربه الذي كان يبحث عن دعم الهجوم سعياً لمعادلة النتيجة. وتجاهل فالفيردي مدربه خلال خروجه من الملعب بديلاً، بعدما كان قد تورّط في الأيام الماضية في افتعال أزمات داخل المنتخب، وحاول التمرّد على المدرب الذي لم تجد قراراته تفاعلاً إيجابياً من قبل اللاعبين. وودّع منتخب أوروغواي كأس العالم بعدما تعادل مرّتين أمام السعودية والرأس الأخضر وخسر المباراة أمام إسبانيا، وهو حصاد يعتبر مخيباً للغاية لآمال جماهيره.

Marcelo Bielsa couldn’t look Valverde in the face after subbing him off vs Spain 😭 pic.twitter.com/f46JzrSAFH — AM☬ (@AbsoluteMxssi) June 27, 2026

وقبل المشاركة في كأس العالم، تورّط فالفيردي في شجار قوي مع زميله في ريال مدريد، الفرنسي أورليان تشاوميني، وتعرّض لإصابة خطيرة في وجهه، مبتعداً عن المباريات الأخيرة في الدوري الإسباني بعد هذا الخلاف، إذ كان تصرفه غريباً، رغم أنه صاحب خبرة واسعة تزامناً مع تراجع مستواه في آخر المباريات، بعدما تألق في دوري أبطال أوروبا أمام مانشستر سيتي الإنكليزي.

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وسيجد فالفيردي نفسه أمام تحديات جمّة في الفترة المقبلة، ولا سيما في صفوف ريال مدريد مع قدوم المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو صاحب الشخصية القوية الذي لن يتسامح مع التجاوزات، وسيحاول فرض الانضباط وإعادة الهدوء داخل حجرات الملابس، حتى يستعيد الفريق التألق مستقبلاً ليعود إلى منصات التتويج التي غاب عنها الموسم الماضي.