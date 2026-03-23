- لم تُحتسب ركلة جزاء لأتلتيكو مدريد في الدقيقة السابعة بعد محاولة أديمولا لوكمان المرور بين المدافعين، واعتبر الخبير التحكيمي جمال الشريف أن قرار الحكم كان صحيحاً. - حصل ريال مدريد على ركلة جزاء في الدقيقة 51 بعد تدخل دافيد هانكو على إبراهيم دياز، واعتبر الشريف أن القرار كان صحيحاً بسبب التدخل الواضح. - تعرض فيديريكو فالفيردي للطرد في الدقيقة 77 بعد تدخل على أليكاس باينا، ورأى الشريف أن الإنذار الأصفر كان أكثر ملاءمة من الطرد.

شهدت مواجهة "الديربي"، التي جمعت بين نادي ريال مدريد وغريمه أتلتيكو مدريد في ملعب سانتياغو برنابيو، مساء الأحد، وانتهت لصالح الريال بثلاثة أهداف لهدفين ضمن منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم، عدداً من الحالات التحكيمية، التي أثارت التساؤلات بين جماهير الرياضة.

وكشف الخبير التحكيمي الخاص بـ"العربي الجديد"، جمال الشريف، رأيه حول سبب عدم احتساب ركلة جزاء لصالح أتلتيكو مدريد في الدقيقة السابعة من عمر الشوط الأول في "الديربي"، بقوله: "كانت الكرة بحوزة أديمولا لوكمان، الذي تقدم داخل منطقة الجزاء، وحول الكرة بقدمه اليمنى، حتى يوقف حركتها نحو أنطونيو روديغر، ومن ثم حول الكرة مرة أخرى بالقدم اليسرى، في محاولة منه للمرور بين المدافعين".

وتابع: "لم يقم أنطونيو روديغر بأي مخالفة ومنها مخالفة الدفع، فيما قام داني كارفاخال بعملية مدّ قدمه وساقه اليسرى إلى الخلف، في محاولة للعب الكرة، لكن سرعان ما سحبهما إلى الأمام، دون أن يرتكب مخالفة عرقلة، وبالتالي ذهبت الكرة بعيداً عن أديمولا لوكمان عند دخوله بين المدافعين، وقيامه بمراوغتهما، وفقد القدرة على السيطرة على الكرة مرة أخرى، حيث بحث من خلال عملية السقوط عن ركلة جزاء، فكان قرار الحكم النهائي صحيحاً بعدم وجود ركلة جزاء لصالح أتلتيكو مدريد".

وحول صحة ركلة الجزاء، التي حصل عليها ريال مدريد في الدقيقة 51، من عمر الشوط الثاني، قال الشريف: "كانت الكرة بحوزة إبراهيم دياز، الذي تحرك في عمق منطقة جزاء أتلتيكو مدريد، واستطاع لعب الكرة بباطن قدمه اليسرى بعيداً عن دافيد هانكو، الذي مدّ قدمه اليسرى في محاولة للحصول على الكرة، التي ابتعدت عنه، وأصبحت قدمه اليسرى أمام القدم اليسرى للنجم المغربي، لكن مدافع الروخيبلانكوس قام باستخدام رأس ركبته اليسرى على الساق اليسرى (الارتكاز)، لمهاجم ريال مدريد، الذي اختل توازنه وسقط داخل منطقة الجزاء، وقرار الحكم باحتساب ركلة جزاء لصالح الفريق الملكي كان صحيحاً".

وعن طرد فيديريكو فالفيردي في الدقيقة 77 من عمر الشوط الثاني في "الديربي"، قال الشريف: "الكرة بحوزة أليكاس باينا، الذي تقدم عند وسط الميدان، ودفع الكرة بمشط قدمه اليمنى، وفي تلك اللحظة، اتخذ نجم ريال مدريد الذي كان يتحرك خلف منافسه قراراً بلعب الكرة، حيث قام بمرجحة القدم إلى الخلف، أثناءها استطاع لاعب أتلتيكو مدريد لعب الكرة بمشط قدمه إلى الأمام، لتصبح قدمه قدم ارتكاز".

وختم الشريف حديثه: "جاءت قدم فالفيردي لتدهس على القدم اليمنى لمنافسه، وأعتقد أن هذا ركل متهور، لأن نجم ريال مدريد لم يضع سلامة خصمه في الاعتبار، لأنه لم يأتِ مندفعا من مسافة بعيدة ليكتسب قوة زائدة، وكان لديه الرغبة بالمنافسة على الكرة ولو جاءت متأخرة. صحيح أن لاعب أتلتيكو مدريد أبعد الكرة بقدمه، وكان قرار خصمه متأخراً في الوصول إلى الكرة والمنافسة عليها، لكن أسفل قدم فالفيردي جاء على رأس قدم خصمه، ولم يصب المنطقة الخلفية من قدم منافسه، والتي تعد منطقة حساسة، إضافة إلى أن قدم فالفيردي لم تذهب إلى مكان غير محمي من قدم أو ساق منافسه، وقرار الإنذار الأصفر كان أكثر صحة، فيما قرار طرد نجم ريال مدريد كان مبالغاً فيه".