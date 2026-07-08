- سيدير الحكم الأرجنتيني فاكوندو تيلو مباراة المغرب وفرنسا في ربع نهائي كأس العالم 2026، بمساعدة طاقم تحكيم أرجنتيني بالكامل، وهي المباراة الثالثة التي يديرها في هذه النسخة. - يحتفظ المنتخب المغربي بذكريات إيجابية مع تيلو، حيث أدار مباراة المغرب والبرتغال في ربع نهائي كأس العالم 2022، والتي انتهت بفوز المغرب وتأهله للمربع الذهبي. - أثار اختيار حكم أرجنتيني لمباراة فرنسا والمغرب جدلاً، خاصة بعد تعيين حكم فرنسي لمباراة الأرجنتين ومصر، مما يعكس التنافس الكبير بين البلدين.

سيدير الحكم الأرجنتيني، فاكوندو تيلو (44 عاماً)، مباراة المغرب وفرنسا، في ربع نهائي كأس العالم 2026 التي ستقام يوم الخميس في تمام الساعة 23:00 بتوقيت القدس المحتلة. وسيكون طاقم التحكيم أرجنتينيًا بالكامل، مع وجود خوان بابلو بيلاتي وغابرييل تشادي مساعدين، وداريو هيريرا حكماً رابعاً، وكريستيان نافارو حكم فيديو.

ويشارك فاكوندو تيلو (44 عاماً) في كأس العالم للمرة الثانية. وستكون هذه المباراة الثالثة التي يديرها في هذه النسخة الثالثة والعشرين من كأس العالم، بعدما أشرف سابقاً على مباراة كندا والبوسنة (1-1) في بداية البطولة، ثم مواجهة كوريا الجنوبية وجنوب أفريقيا (0-1)، بالتالي ستكون مباراة فرنسا والمغرب أول مواجهة إقصائية يخوض غمارها في هذه النسخة من كأس العالم.

ويحتفظ تاريخ منتخب المغرب بذكريات إيجابية مع الحكم الأرجنتيني، الذي أدار مباراة المغرب والبرتغال في ربع نهائي كأس العالم 2022، وقد كان الانتصار لـ"أسود الأطلس"، ما منحهم بطاقة الوصول إلى المربع الذهبي كأول منتخب عربي وأفريقي يحقق هذا الإنجاز، ولهذا يحلم المغاربة بتكرار هذا الإنجاز مجدداً أمام المنتخب الفرنسي، الذي هزمهم في نصف نهائي النسخة الماضية.

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في الأثناء، اعتبرت صحيفة ليكيب الفرنسية، أن اختيار حكم أرجنتيني لمباراة يكون فيها منتخب فرنسا طرفاً، يُعتبر قراراً مثيراً للجدل بعد اختيار حكم فرنسي لمباراة الأرجنتين ومصر، بحكم التنافس الكبير بين فرنسا والأرجنتين في الفترة الأخيرة، وقالت الصحيفة الفرنسية: "هذا قرار آخر من المرجح أن يثير جدلاً واسعاً. فكما هو الحال مع تعيين الفرنسي فرانسوا ليتكسييه حكماً لمباراة دور الـ16 بين الأرجنتين والمغرب، فإن اختيار الأرجنتيني فاكوندو تيلو حكماً لمباراة ربع النهائي بين فرنسا والمغرب سيكون موضوعاً للنقاش".