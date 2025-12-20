فافرينكا يعلن نهاية رحلته في التنس ويكشف تفاصيل الختام

- أعلن ستانيسلاس فافرينكا، لاعب التنس السويسري البارز، عن نهاية مسيرته الاحترافية في عام 2026، بعد مسيرة حافلة بدأت في 2002، حيث حقق خلالها العديد من الإنجازات البارزة. - فاز فافرينكا بثلاث بطولات غراند سلام: أستراليا المفتوحة 2014، رولان غاروس 2015، وأميركا المفتوحة 2016، بالإضافة إلى ذهبية زوجي الرجال في أولمبياد بكين 2008 وكأس ديفيز لسويسرا 2014. - خاض 958 مباراة فردية وحقق 582 فوزاً، واحتل المركز الثالث عالمياً في يناير 2014، بينما يحتل حالياً المركز 157.

أعلن لاعب التنس السويسري ستانسيلاس فافرينكا (40 سنة)، نهاية رحلته في رياضة التنس بعد مسيرة مُميزة ورائعة حقق فيها الكثير من الإنجازات، وهو الذي يُعد من بين أبرز لاعبي التنس في الجيل الذهبي أمثال ديوكوفيتش وروجيه فيدرير رافاييل نادال.

وكشف لاعب التنس السويسري، ستانيسلاس فافرينكا، المصنف الثالث عالمياً سابقاً والمتوج بثلاث بطولات للغراند سلام، مساء أمس الجمعة، أن موسم عام 2026، الذي سيكمل خلاله 41 عاماً، سيكون العام الأخير في مسيرته التي بدأت عام 2002 في عالم الاحتراف، وذكر فافرينكا عبر حساباته الرسمية على منصتَي إكس وإنستغرام: "كل كتاب يحتاج إلى نهاية. حان الوقت لكتابة الفصل الأخير من مسيرتَي لاعباً محترفاً، و2026 سيكون عامي الأخير في البطولات".

وتُوج فافرينكا بلقب بطولة أستراليا المفتوحة عام 2014، ورولان غاروس عام 2015، وأميركا المفتوحة عام 2016، والتي تُعد أبرز إنجازاته إلى جانب ذهبية زوجي الرجال في أولمبياد بكين 2008 رفقة روجيه فيدرير، ولقب كأس ديفيز لسويسرا عام 2014 أيضاً، كما واحتل السويسري المرتبة الثالثة في تصنيف لاعبي التنس المحترفين في شهر يناير/كانون الثاني 2014، بعد أسابيع قليلة من تتويجه في ملبورن، بينما يحتل حالياً المركز 157 عالمياً.

