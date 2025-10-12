فاشيرو المصنف 204 عالمياً يُكمل قصة أحلامه ويُتوج بطلاً لشنغهاي

- توج فالنتين فاشيرو، لاعب التنس من موناكو، بأول لقب في مسيرته بعد فوزه على آرثر ريندركنيش في نهائي بطولة شنغهاي المفتوحة، محققًا إنجازًا كبيرًا بارتقائه إلى المركز الأربعين عالميًا وحصوله على أكثر من مليون يورو. - آرثر ريندركنيش، رغم تفوقه على خمسة مرشحين للقب ودخوله قائمة أفضل 30 لاعبًا عالميًا، لم يتمكن من تحقيق لقبه الأول بعد خسارته أمام فاشيرو في النهائي. - البطولة شهدت دعمًا متبادلًا بين اللاعبين، حيث شجع كل منهما الآخر، وانتهت بمواجهة عائلية مثيرة، ليكتب فاشيرو فصلاً تاريخيًا في مسيرته.

تُوج ابن إمارة موناكو، لاعب التنس، فالنتين فاشيرو (26 سنة)، المصنف 204 عالمياً، بأول لقب في مسيرته الرياضية إثر تفوقه على منافسه الفرنسي، آرثر ريندركنيش، المصنف الـ54 عالمياً، في المباراة النهائية لبطولة شنغهاي المفتوحة للتنس للأساتذة.

وحسم فالنتين فاشيرو المباراة النهائية في بطولة شنغهاي المفتوحة للتنس أمام منافسه الفرنسي، آرثر ريندركنيش، بمجموعتين مقابل واحدة (4-6) ثم (6-3) و(6-3)، ليُكمل أسبوعاً مثالياً في بطولة أشبه بالحلم، إذ تغلب في نصف النهائي على الصربي نوفاك ديوكوفيتش، ثم فاز في النهائي على ابن عمه ريندركنيش، ليحقق لقبه الأول ويرتقي إلى المركز الأربعين في التصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين، إضافة إلى حصده أكثر من مليون يورو من الجوائز المالية، في إنجاز يمثل نقطة تحول كبيرة في مسيرته.

أما ريندركنيش، البالغ من العمر 30 عاماً والذي كان أقصى منافسه الروسي دانييل ميدفيديف في الدور نصف النهائي بنتيجة (4-6) ثم (6-2) و(6-4)، ففشل في تحقيق أول ألقابه، رغم أنه تفوق على خمسة من المرشحين للقب، في طريقه إلى المباراة النهائية، ودخل لأول مرة ضمن قائمة أفضل 30 لاعباً في العالم، وأثبت أنه يشق طريقه بنجاح في رياضة التنس لمنافسة أفضل نجوم العالم في هذه اللعبة.

وقدم اللاعبان خلال البطولة مشهداً نادراً من الدعم المتبادل، إذ كان كل منهما يشجع الآخر من المدرجات خلال مبارياته، في رحلة استثنائية انتهت بمواجهة عائلية على اللقب، وبهذا الفوز يكتب فالنتين فاشيرو فصلاً تاريخياً في مسيرته، إذ حقق لقبه الأول في بطولات الماسترز على حساب ابن عمه، في واحدة من أكثر القصص الإنسانية إثارة في عالم التنس الحديث.