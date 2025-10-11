فاشيرو المصنف 204 عالمياً يفاجئ ديوكوفيتش ويتأهل إلى نهائي شنغهاي

فاجأ اللاعب ممثل إمارة موناكو فالنتين فاشيرو (26 سنة)، منافسه النجم الصربي، نوفاك ديوكوفيتش، في الدور نصف النهائي لبطولة شنغهاي الصينية المفتوحة للتنس، عندما تفوق عليه وحرمه من الوصول إلى المباراة النهائية ومحاولة التتويج بلقب جديد في مسيرته. وأنهى فالنتين فاشيرو مواجهته أمام نوفاك ديوكوفيتش، السبت، بالفوز بمجموعتَين نظيفتَين، (6-3) و(6-4)، في واحدة من أكبر مفاجآت بطولة شنغهاي المفتوحة للتنس، كما وبات فاشيرو، المصنف الـ 204 عالمياً، أول لاعب من موناكو يهزم لاعباً من العشرة الأوائل عالمياً ويخوض نهائي إحدى دورات المحترفين.

وبعد يومين من ضمانه دخول نادي المئة الأوائل للمرة الأولى، بتأهله إلى الدور نصف النهائي، ضمن فاشيرو دخوله نادي الستين الأوائل بفوزه على ديوكوفيتش، المصنف الخامس عالمياً حالياً، الذي تبخرت آماله بتعزيز رقمه القياسي البالغ أربعة ألقاب في شنغهاي. وقبل فاشيرو، لم يتمكن لاعب مصنف خارج المئتين الأوائل من بلوغ نهائي إحدى دورات الماسترز، وهي أبرز البطولات لدى الرجال بعد البطولات الأربع الكبرى، وكان آخر اللاعبين الأدنى تصنيفاً الذين حقّقوا انجازاً مماثلاً في هذه الفئة (أطلقت عام 1990)، الروماني أندري بافل (191 عالمياً)، عندما بلغ نهائي دورة باريس عام 2003.

وتحدث فالنتين فاشيرو أمام الجماهير بعد نهاية المواجهة بالفوز التاريخي على نوفاك ديوكوفيتش، وقال: "أحاول أن أقرص نفسي، هل هذا حقيقي؟ أعرف أن كثيرين منكم لم يرغبوا بفوزي. للمرة الأولى يقف نوفاك في وجهي على الطرف المقابل، وهي خبرة لا تُثمّن بالنسبة لي".