أبدى نجم وسط منتخب مصر في السبعينيات والثمانينيات، والمدير الفني الأسبق لنادي الزمالك، فاروق جعفر(73 عاماً)، سعادته بتأهل منتخب مصر إلى ربع نهائي بطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم، المقامة حالياً بالمغرب، بالفوز الذي حققه الفراعنة على بنين بثلاثة أهداف مقابل هدف، مشيراً إلى أنّ الفوز خطوة نحو استعادة مصر للقب القاري، وإضافة النجمة الثامنة.

وقال جعفر في تصريحات خاصة لـ" العربي الجديد": "منتخب مصر كان الأفضل، والتغييرات التي أجراها حسام حسن المدير الفني، خاصةً بالدفع بأحمد مصطفى زيزو وإمام عاشور، أسهمت بقوة في تغيير شكل اللقاء، وأثّرت بالإيجاب على الأداء المصري، ومنتخب بنين أدّى مباراة قوية، وأثبت بشكلٍ عملي التطوّر المذهل في الكرة الأفريقية، وترجم هذا الواقع من خلال امتلاك لاعبيه الثبات الانفعالي، بإدراكهم هدف التعادل، بعد تقدّم منتخب مصر بالهدف الذي أحرزه مروان عطية لاعب الارتكاز".

وأضاف المدير الفني السابق للمنتخب المصري: "الفوارق بين المنتخبين ظهرت لمصلحة المنتخب المصري في الشوطين الإضافيين، وذلك يثبت أنّ الفراعنة يمتلكون سلاح اللياقة البدنية العالية، وعمر مرموش لا يجيد بشكل قوي في مركز رأس الحربة الصريح، وتظهر قدراته بشكل أفضل كجناح مهاجم".

وختم جعفر: "المباراة المقبلة بالتأكيد أكثر قوة من مواجهة بنين، سواء مع ساحل العاج أو بوركينا فاسو، ولذلك لا بد أن يركز حسام حسن، على الارتقاء بالشق الدفاعي، واللعب بالطريقة الرقمية 3-4-1-2 مع تراجع محاور الارتكاز، خاصةً حمدي فتحي، لإحداث الزيادة العددية في الشق الدفاعي".