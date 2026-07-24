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فاردي يكشف أسراراً عن كانتي: لم يكن يرغب في تمثيل فرنسا

بعيدا عن الملاعب
لندن

العربي الجديد

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العربي الجديد
مراسل "العربي الجديد" في الكويت
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24 يوليو 2026   |  آخر تحديث: 19:15 (توقيت القدس)
فاردي في ملعب فريولي في 17 مايو 2026 (تيموثي روجرز/Getty)
فاردي في ملعب فريولي، 17 مايو 2026 (تيموثي روجرز/Getty)
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- اختيار كانتي لفرنسا: كشف جيمي فاردي أن نغولو كانتي كان يفضل تمثيل مالي تكريماً لوالده، لكن فرنسا اتصلت به أولاً، مما دفعه للانضمام إلى المنتخب الفرنسي.

- تواضع كانتي: رغم انتقاله إلى تشلسي، احتفظ كانتي بسيارته الميني القديمة، مما يعكس تواضعه وكرمه، حيث أرسلها لوالديه وأهدته شركة ميني سيارة جديدة.

- إنجازات كانتي: فاز كانتي بالدوري الإنجليزي مع ليستر وتشلسي، ودوري الأبطال 2021، وكأس العالم 2018، ويظل ركيزة أساسية في المنتخب الفرنسي.

تحدث مهاجم ليستر سيتي السابق جيمي فاردي (39 عاماً)، الذي كان زميلاً للفرنسي نغولو كانتي (35 عاماً) في ليستر سيتي، وفازا بلقب الدوري الإنكليزي الممتاز عام 2016، عن معطيات من مسيرة زميله السابق، تُكشف للمرة الأولى، وتتعلق أساساً بتجربته الدولية واختيار منتخب فرنسا على حساب تمثيل نظيره مالي.

وقال فاردي في تصريحات نقلتها صحيفة ليكيب الفرنسية، الخميس: "في البداية، لم يكن يرغب حتى في تمثيل فرنسا. أراد تمثيل مالي تكريماً لوالده. لكن فرنسا اتصلت به قبل مالي. كنا في ملعب التدريب، وكنا نقول له: ما رأيك؟ سيفوزون، انضم إلى فرنسا'.

كما روى جيمي فاردي لحظة أخرى لا تُنسى مع كانتي عندما انتقل إلى تشلسي، حيث اللاعبون أفضل وأكثر ثراءً من ليستر، لكنه أخذ سيارته الميني، وقال له زملاؤه في البلوز: "أنت في حاجة إلى سيارة جديدة، فقد امتلكتها لسنوات. لكنه احتفظ بها على أي حال، وأرسلها إلى والديه، فأهدته شركة ميني سيارة جديدة. بصراحة، إنه من ألطف الناس الذين أعرفهم؛ الابتسامة لا تفارق وجهه". وفي النادي اللندني، فاز نغولو كانتي بلقب آخر في الدوري الإنكليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا عام 2021. وغادر "البلوز" نهائياً عام 2023 لينضم إلى الاتحاد السعودي. قبل أن ينتقل إلى تركيا، من بوابة فنربخشة، حيث لا يزال يلعب.

فاردي خلال مواجهة في الكالتشيو، 10 مايو 2026 (ماركو مانتوفاني/Getty)
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ولم يلعب كانتي دقيقة واحدة في كأس العالم 2026، لكنه لا يزال ركيزة أساسية في المنتخب الفرنسي. وفاز نغولو كانتي بكأس العالم 2018 ووصل إلى نهائي يورو 2016، ولديه 69 مباراة دولية مع المنتخب على مدار عشر سنوات. لم تكد هذه القصة الرائعة تحدث، كما كشف زميله السابق جيمي فاردي في برنامجه الصوتي "جيمي فاردي يحتفل".

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