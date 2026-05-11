فاردي يستغل خبرته وأندية إسبانيا تُريده في الصيف

يستغل النجم الإنكليزي، جيمي فاردي (39 عاماً)، خبرته الكبيرة في كرة القدم، بعدما أصبح مطلوباً وبقوة من قبل عدد من الأندية الإسبانية، التي تريد حسم صفقته في سوق الانتقالات الصيفية القادمة، عقب نهاية عقده مع فريق كريمونيزي الإيطالي.

وذكرت صحيفة آس الإسبانية، أمس الأحد، أن عدداً من أندية "الليغا" تعمل خلال الفترة الحالية على إقناع جيمي فاردي بالمشارع الخاصة بها، يتقدمها فالنسيا وإشبيلية، اللذان يراقبان المهاجم المخضرم منذ بداية الموسم الجاري، وتوصلا إلى قناعة تامة بأنه قادر على تعزيز صفوفهما في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، بالرغم من أن لديه خيار البقاء لعام إضافي مع كريمونيزي في حال أراد تجديد عقده، الذي ينتهي يوم الثلاثين من شهر يونيو/حزيران القادم.

وأوضحت أن إشبيلية يعلم ميزة قدوم فاردي إلى صفوف الفريق "الأندلسي"، لأنه سيحجز مكانه في التشكيلة الأساسية، وسيكون إضافة قوية للغاية في غرف خلع الملابس، بسبب الخبرة التي اكتسبها خلال مسيرته الاحترافية، بالإضافة إلى قدرته على قيادة خط الهجوم في الموسم القادم، خاصة أنه لا يعرف سوى لغة تسجيل الأهداف.

وتابعت أن إدارة فالنسيا تعلم جيداً أن صفقة فاردي لن تكلفها سوى دفع راتبه السنوي، الذي يقدر بنحو 2.2 مليون يورو سنوياً، وهو مبلغ في المتناول، ويبقى الآن حصول "الخفافيش" على موافقة من قبل المهاجم الإنكليزي، الذي ربما سيعمل على إنهاء رحلته في منافسات الدوري الإيطالي ويستعد إلى خوض تحدٍّ جديد في "الليغا" الموسم القادم.

وختمت الصحيفة تقريرها بالإشارة إلى أن أندية الدوري الإسباني لكرة القدم لا تُعد الوحيدة التي تعمل على إقناع فاردي بمشاريعها، بل هناك العديد من الفرق الأميركية، التي تحاول إقناع المهاجم الإنكليزي بضرورة خوض تجربة جديدة في مسيرته الاحترافية بعيداً عن المنافسات الأوروبية، لكن القرار النهائي سيكون بيد صاحب الـ39 عاماً.