فابيو ووردلي.. من حارس أمن إلى محارب على عرش الوزن الثقيل أمام أوسيك

- فابيو ووردلي، الملاكم البريطاني الصاعد في فئة الوزن الثقيل، يقترب من مواجهة البطل الأوكراني أولكساندر أوسيك بعد فوزه على جوزيف باركر بالضربة القاضية، ليصبح الممثل الإلزامي لمنظمة الملاكمة العالمية، مع توقع إقامة النزال في النصف الأول من عام 2026. - ووردلي، المعروف بلقب "محارب إبسويتش"، يتميز بأسلوب يجمع بين القوة والمرونة، وقد حقق سلسلة انتصارات مذهلة، حيث فاز في 20 من أصل 21 نزالاً، منها 18 بالضربة القاضية، دون أي هزيمة. - بدأ ووردلي مسيرته في الملاكمة بعد تجربة في الكيك بوكسينغ والفنون القتالية المختلطة، وبرز بفضل سرعته وقوة لكماته، مما جعله يتفوق في عالم الملاكمة الاحترافية.

يتقدّم فابيو ووردلي (30 عاماً)، كسهمٍ صاعدٍ وسريعٍ في عالم الملاكمة، وتحديداً في فئة الوزن الثقيل، وذلك بعدما بات قريباً من مواجهة البطل الأوكراني أولكساندر أوسيك، الذي يُعدّ واحداً من أعظم الملاكمين في جيله، إثر تفوّقه في الفترة الماضية على البريطاني تايسون فيوري، ليضع حداً لهوية الأفضل بينهما، ويستمرّ بذلك دون هزيمة، فهل يستطيع ووردلي كسر سلسلة انتصاراته؟

واستطاع ووردلي الفوز على منافسه جوزيف باركر بالضربة القاضية، أمس الأحد، خلال الجولة الحادية عشرة، ليصبح بذلك الممثل الإلزامي لمنظمة الملاكمة العالمية، ما يعني أنّه مرشّح بقوة لمواجهة أوسيك مستقبلاً، رغم عدم توقيع عقد رسمي بين الطرفين حتى اللحظة، إلا أن المفاوضات جارية حتى الآن، بحسب ما ذكرت صحيفة ذا صن البريطانية، ومن المتوقع أن يُقام النزال في النصف الأول من عام 2026.

وأطلق ووردلي تحدّياً علنياً لنظيره أوسيك، حيث قال بعد المواجهة: "عندما يحين الوقت سأكون جاهزاً، ليجلب أوسيك أحزمته إلى إبسويتش ولنَرَ من الأقوى"، لكن هذه الكلمات لم تكن مجرد عبارات عادية، فالملاكم البريطاني يُدرك قوة منافسه، لكن في الوقت عينه يمتلك الرجل المولود في 18 ديسمبر/ كانون الأول 1994 بمدينة إبسويتش، شرقي إنكلترا، قدرات كبيرة، رغم أنه لم يعرف في طفولته معنى الملاكمة، على عكس العديد من الأسماء الكبيرة التي تربّت عليها لسنوات طويلة، بل كان يعمل في مجال الأمن والحراسة في النوادي الليلية والحفلات، ودخل قاعة التدريب أول مرة بعمر الثانية والعشرين.

وبدأ ووردلي التدرب على رياضة الكيك بوكسينغ والفنون القتالية المختلطة فقط من أجل اللياقة البدنية، وكذلك بسبب طبيعة عمله، لكن مدربيه لاحظوا أن لديه قدرات غير عادية، مثل سرعة ردّة الفعل وقوة اللكمات واليدين، فتوجه نحو الملاكمة ودخل عالم الاحتراف مباشرة دون خوض أي نزال على مستوى الهواة، إذ التقى في عام 2017 الملاكم المحترف ياكوب فوجسيكي وانتصر عليه بعد انضمامه إلى فريق الملاكم البريطاني ديلان وايت، الذي ساعده في التطوّر وصقل موهبته، ومنحه فرصة التدرّب مع أسماء كبيرة.

وحقق ووردلي سلسلةَ انتصارات وصلت إلى 20 من أصل 21 نزالاً، بينها 18 بالضربة القاضية، وتعادل واحد، في حين لم يتجرّع مرارة الهزيمة أبداً، كما تُوّج في العديد من المواجهات المهمة، فحمل لقب الوزن الثقيل الإنكليزي عام 2020، واللقب البريطاني عام 2022، ولقب الكومنولث في العام نفسه، إلى جانب لقب منظمة الملاكمة العالمية.

ويُعرف ووردلي بلقب "محارب إبسويتش"، وهو يمتاز بأسلوب يجمع بين القوة البدنية والمرونة، إضافة إلى الدخول المفاجئ والسريع على المنافسين، كما حصل أمام باركر، إلى جانب تلك اللكمة القوية جداً القادرة على إسقاط أقوى الخصوم، ويُشار إلى أنّه لا ينتهج الدفاع الكلاسيكي مثل بعض الملاكمين البريطانيين بل يفضّل الاعتماد على ردّة فعله السريعة، ويتمتّع بميزة الهدوء تحت الضغط.