- فابيان رويز، نجم وسط ميدان منتخب إسبانيا، يُعتبر تميمة الحظ لمنتخب بلاده، حيث لم يعرف الهزيمة في أي مباراة شارك فيها، سواء كان أساسياً أو بديلاً، مما يعزز مكانته كلاعب مؤثر في الفريق. - شارك رويز في 47 مباراة مع منتخب إسبانيا، محققاً 34 انتصاراً و15 تعادلاً، وساهم في تأهل "لاروخا" إلى نهائي كأس العالم 2026، مما يبرز دوره الحيوي في تحقيق النجاحات. - المباراة الوحيدة التي لم يفز بها منتخب إسبانيا بحضور رويز كانت ضد البرتغال في دوري الأمم الأوروبية 2025، وانتهت بالتعادل (2-2) قبل الخسارة بركلات الترجيح، مما لا يُعتبر هزيمة رسمية.

يملك نجم وسط ميدان منتخب إسبانيا، فابيان رويز (30 عاماً)، رقماً مميزاً مع منتخب بلاده في مختلف المسابقات، فلاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، لا يعرف الهزيمة مع "لاروخا"، وبالتالي يُعتبر تميمة الحظ في منتخب بلاده، كما أنه ترك بصمته في المباريات الأخيرة، بعدما كسب المنافسة مع بيدري على اللعب أساسياً إلى جانب رودري وشكلا ثنائياً قوياً.

وكشف تقرير نشرته صحيفة ليكيب الفرنسية، أمس الجمعة، أن منتخب إسبانيا لا يعرف الهزيمة في أي لقاء شارك فيه نجم النادي الفرنسي في السنوات الأخيرة، سواء كان أساسياً أم دخل في أثناء اللعب، وشارك رويز يوم الثلاثاء الماضي في اللقاء رقم 47 مع منتخب إسبانيا، والذي تزامن مع تأهل "لاروخا" إلى نهائي كأس العالم 2026، وخلال هذه المباريات حقق منتخب إسبانيا 34 انتصاراً وتعادل في 15 مباراة.

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والمباراة الوحيدة التي لم يحسمها بطل العالم 2010 بحضور لاعب نادي نابولي الإيطالي السابق، كانت ضد البرتغال في دوري الأمم الأوروبية خلال عام 2025، وخلالها عاد الفوز إلى البرتغال بركلات الترجيح، ولا تُعتبر هذه النتيجة هزيمة بحسب قوانين الاتحاد الدولي، بل إن اللقاء انتهى متعادلاً (2ـ2)، وهي المباراة الوحيدة التي شارك فيها رويز من دون أن يحقق منتخب إسبانيا الانتصار، وقد خسرت إسبانيا بعض المباريات ولكن رويز كان غائباً أو بديلاً. وخلال هذه النسخة، وبحكم أنه كان مصاباً رفع رويز مستواه تدريجياً بين مباراة وأخرى، وسجل هدفاً في مواجهة منتخب بلجيكا في ربع النهائي.