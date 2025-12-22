بعد هبوطه إلى دوري الدرجة الأولى، لأول مرة منذ 33 عاماً من الوجود المتواصل في أعلى درجتَين لكرة القدم الأرجنتينية، بدأ نادي أرسنال ساراندي إعادة ترتيب أوراقه استعداداً للموسم المقبل، إذ أعلن فسخ عقد أحد لاعبيه باتفاق متبادل، وهو المهاجم المخضرم فابيان بورداغاراي (38 عاماً).

وبحسب تقرير صحيفة تي واي سي الأرجنتينية، تعود بدايات بورداغاراي إلى نادي ديفينسا إي خوستيسيا، الذي شهد انطلاقته الاحترافية مطلع الألفية الجديدة، قبل أن يسطع نجمه بقميص سان لورينزو، إذ كان أحد هدافي الفريق في بطولة أبرتورا 2009 بتسجيله أربعة أهداف، رغم تراجع مردوده في الموسم التالي. وفي كلاوسورا 2011، انضم بورداغاراي إلى صفوف نادي ريفر بليت، في فترة حرجة سعى خلالها النادي إلى تفادي الهبوط، إلّا أن مشاركته اقتصرت على ست مباريات أغلبها بديلاً، إلى جانب دخوله في مواجهة الإياب أمام بلغرانو ضمن ملحق البقاء، الذي انتهى بهبوط "المليونيريوس". ورغم ذلك، قرّر اللاعب البقاء والمساهمة في عودة ريفر إلى دوري الأضواء، إذ كان حاضراً ضمن قائمة الفريق الذي حقق الصعود في يونيو/حزيران 2012.

وبعد رحيله عن ريفر بليت، تنقل بورداغاراي بين أندية عدّة، أبرزها أرجنتينوس جونيورز، ثم عاد مجدداً إلى سان لورينزو، قبل خوض تجارب خارجية مع رينجرز التشيلي وليفادياكوس اليوناني وكاراكاس الفنزويلي، ليعود لاحقاً إلى الأرجنتين ويدافع عن ألوان ديفينسا إي خوستيسيا وروزاريو سنترال.

وفي عام 2019، خاض تجربة لافتة مع دورادوس دي سينالوا المكسيكي تحت قيادة الأسطورة دييغو أرماندو مارادونا، إذ سجل تسعة أهداف في 19 مباراة، وكشف لاحقاً عن صعوبة استيعابه لفكرة اللعب تحت إشراف "الأسطورة". وأبدى مارادونا رغبته في ضمه إلى خيمناسيا لا بلاتا، غير أن اللاعب فضّل مراعاة ظروفه العائلية والاقتصادية. ومع توقف النشاط بسبب جائحة كورونا، عاد بورداغاراي إلى ديفينسا إي خوستيسيا، مروراً بإعارة قصيرة إلى بانفيلد، قبل أن ينتقل إلى بلغرانو ويحقق معه الصعود إلى الدوري الممتاز، ثم خاض محطتَين أخيرتَين مع كيلميس وأرسنال في الدرجة الثانية. والآن، وبعد فسخ عقده مع أرسنال ساراندي، يبقى مستقبل فابيان بورداغاراي مفتوحاً، دون حسم وجهته المقبلة حتّى الآن.