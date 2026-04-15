فابريغاس يوضح موقفه من تدريب منتخب إيطاليا وخلافة أرتيتا في أرسنال

- سيسك فابريغاس، مدرب نادي كومو، يؤكد ارتباطه الكبير بالمشروع الرياضي في النادي الإيطالي، معبراً عن سعادته ورضاه الكامل، لكنه يترك الباب مفتوحاً لاحتمالات المستقبل في كرة القدم. - فابريغاس يستبعد حالياً فكرة تدريب المنتخب الإيطالي، مشيراً إلى أن طبيعة العمل مع المنتخبات لا تناسبه بسبب فترات التوقف الطويلة بين المعسكرات. - تقارير صحافية تشير إلى إمكانية رحيل فابريغاس مستقبلاً، مع طرح اسمه كمرشح محتمل لتدريب نادي أرسنال الإنجليزي في حال رحيل ميكيل أرتيتا.

أكد، مدرب نادي كومو، الإسباني سيسك فابريغاس (38 عاماً)، أنه من الصعب جداً مغادرة النادي في المرحلة الحالية، مشيراً إلى ارتباطه الكبير بالمشروع الذي يقوده في الفريق الإيطالي، لكنه في الوقت نفسه لم يغلق باب الاحتمالات بشكل كامل حول مستقبله.

وجاءت تصريحات فابريغاس خلال حديثه لوسائل الإعلام، والتي نقلتها صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية اليوم الأربعاء. وقال المدرب الإسباني: "أرى الأمر صعباً (مغادرة كومو)، بصراحة. أكرر، في كرة القدم لا شيء محسوماً. أنا سعيد جداً في كومو، وآمل أن أبقى هنا، لكن الحياة في كرة القدم عشتها بصفة لاعب، وعندما تبدأ في التفكير بالغد، فهذا يعني أن هناك شيئاً غير صحيح". وأضاف فابريغاس في حديثه أنه يعيش حالة من الرضا الكامل داخل النادي، موضحاً أنه مرتبط بشكل وثيق بالمشروع الرياضي والمدينة وبكل ما يتم بناؤه داخل النادي، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن كرة القدم لا تسمح بالتخطيط البعيد بشكل مطلق، قائلاً: "أنا مرتبط جداً بهذا المشروع، بهذه المدينة، وبكل ما نقوم به. لا أعرف ما الذي سأفعله غداً.. من المستحيل التفكير في المستقبل. أنا سعيد جداً، وآمل أن يكون النادي والجماهير في كومو سعداء أيضاً بي، ونستمر معاً لفترة طويلة".

كما تطرق المدرب الإسباني إلى مسألة إمكانية توليه تدريب المنتخب الإيطالي، خاصة بعد التغييرات التي طاولت الجهاز الفني في الفترة الأخيرة، حيث استبعد هذه الفكرة في الوقت الحالي، موضحاً أن طبيعة العمل مع المنتخبات لا تناسبه في هذه المرحلة بسبب فترات التوقف الطويلة بين المعسكرات. وتأتي هذه التصريحات في ظل تقارير صحافية تحدثت عن إمكانية رحيل المدرب الإسباني مستقبلاً، مع طرح اسمه بوصفه أحد المرشحين المحتملين لتولي تدريب نادي أرسنال الإنكليزي في حال رحيل مدربه الحالي الإسباني ميكيل أرتيتا عن الفريق.