- يواجه تشابي ألونسو، مدرب ريال مدريد، انتقادات حادة بسبب تراجع نتائج الفريق بعد بداية موسم قوية، مما يثير الجدل حول مستقبله مع النادي الملكي وسط مخاوف من عدم تحقيق الألقاب المطلوبة. - سيسك فابريغاس، مدرب نادي كومو الإيطالي، يصف إدارة اللاعبين الموهوبين في ريال مدريد بأنها تحدٍ كبير، حيث يتطلب الأمر توازنًا دقيقًا بين اللاعبين الذين يعتقدون جميعهم أنهم يستحقون اللعب. - فابريغاس يحقق نجاحًا مع كومو في الدوري الإيطالي، حيث قاد الفريق إلى نتائج إيجابية رغم الميزانية المحدودة، مما يعكس بداية موفقة في مسيرته التدريبية.

تحدث مدرب نادي كومو الإيطالي، الإسباني سيسك فابريغاس (38 عاماً)، عن أزمة مواطنه، مدرب ريال مدريد الإسباني، تشابي ألونسو (44 عاماً)، الذي يواجه انتقادات قوية في الفترة الماضية، بعدما شهدت نتائج النادي الملكي تراجعاً إثر بداية موسم قوية، حصد خلالها الفريق الكثير من الانتصارات وتصدر الترتيب لجولات عديدة.

ونقلت صحيفة ماركا الإسبانية، الأربعاء، تصريحات فابريغاس بشأن زميله السابق في منتخب إسبانيا وما يُثار عما يحدث داخل حجرات ملابس الفريق، إذ قال: "جميعهم لاعبون ممتازون. جميعهم يستحقون اللعب. جميعهم يعتقدون أن عليهم اللعب. جميعهم مطالبون بإحداث فرق. جميعهم كلفوا 50 مليون يورو. جميعهم يلعبون لمنتخباتهم الوطنية. إدارة هذا الأمر ربما تكون أصعب شيء على الإطلاق".

ويُثير مستقبل المدرب ألونسو مع ريال مدريد جدلاً واسعاً، وسط مخاوف من عجزه عن الوصول بالفريق إلى برّ الأمان في نهاية الموسم، عبر الحصول على المزيد من الألقاب لتعويض الفشل الذي رافق الفريق خلال النصف الثاني من الموسم الماضي، عندما عجز عن حصد الألقاب وبالتالي رحل المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي ليحلّ مكانه ألونسو، الذي تألق مع باير ليفركوزن الألماني.

ويقود فابريغاس فريق كومو إلى حصد نتائج إيجابية في الدوري الإيطالي، فقد كانت بدايته في عالم التدريب ناجحة باعتبار أن كومو لا يملك ميزانية ضخمة، ولكنه نجح في الصمود أمام الأندية القوية في الكالتشيو وتفادى الهبوط في الموسم الماضي، وهذا الموسم يُنافس على مراتب متقدمة في الترتيب.