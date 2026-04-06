- تحول تكتيكي في إيطاليا: سيسك فابريغاس، لاعب أرسنال وبرشلونة السابق، يثير الجدل في الكالتشيو بأسلوبه الجديد 4-2-3-1، متحدياً التقاليد الإيطالية، ويقود كومو لتحقيق نتائج مميزة في الدوري الإيطالي. - استراتيجية تطوير شاملة: يعتمد نادي كومو على التخطيط العلمي وتحليل البيانات، مع التركيز على المواهب الشابة مثل نيكو باز، مما يعزز فرصه في المنافسات الأوروبية. - دعم وتقدير: رغم الانتقادات، يحظى فابريغاس بدعم شخصيات بارزة مثل لوتشيانو سباليتي، مما يجعله مرشحاً لجائزة أفضل مدرب في الدوري الإيطالي.

عندما وصل بيب غوارديولا (55 عاماً) إلى الدوري الإنكليزي الممتاز عام 2016، ساد اعتقاد واسع بأن أسلوبه القائم على الاستحواذ واللعب الفني لن ينجح في بيئة البريمييرليغ الصعبة، وأنه سيكون مضطراً للتأقلم مع الواقع الإنكليزي أو مواجهة الفشل.

وبعد نحو عقد من الزمن، تغيّرت الصورة تماماً، وباتت كرة القدم الإنكليزية هي المتأقلمة مع أفكار غوارديولا الذي بات مرجعاً تكتيكياً ومحدداً لمعايير هذا الجيل. اليوم، وعلى نطاق أصغر، تتكرر قصة مشابهة في إيطاليا، وتحديداً في مدينة كومو، مع الإسباني سيسك فابريغاس (38 عاماً)، لاعب أرسنال وبرشلونة وتشلسي السابق، وبطل الدوري الإسباني والإنكليزي، والمتوج بكأس أوروبا وكأس العالم مع منتخب إسبانيا.

ووفقاً لتقرير صحيفة ديلي ميل البريطانية، أمس الأحد، أثار فابريغاس جدلاً واسعاً في الكالتشيو، إذ رفض المدرب جيان بييرو غاسبيريني مصافحته عقب إحدى المباريات، في حين وصفه ماسيميليانو أليغري، المتوج بستة ألقاب سكوديتو مع ميلان ويوفنتوس، بأنه "طفل" و"أحمق". وتعرض فابريغاس لانتقادات هذا الموسم، حيث يرى البعض أنه يعتمد كثيراً على الإمكانات المالية الكبيرة للنادي، ويتعمّد كسر تقاليد الكرة الإيطالية من خلال أسلوب لعب 4-2-3-1، مع غياب الإيطاليين عن قلب التشكيلة. كما يُتهم بالتكبر والإفراط في الحديث، وأن تحليلاته التكتيكية في المؤتمرات الصحافية مجرد استعراض إعلامي.

وبدأت علاقة فابريغاس بكومو لاعباً، قبل أن ينضم لاحقاً إلى الجهاز الفني إلى جانب الويلزي أوسيان روبرتس، المساعد السابق لباتريك فييرا في كريستال بالاس وريان غيغز مع منتخب ويلز، الذي لا يزال يشغل منصب رئيس تطوير اللاعبين في النادي. وعلى أرض الملعب، يعيش كومو فترة مميزة، إذ يحتل المركز الرابع في الدوري الإيطالي بعد تحقيق خمسة انتصارات متتالية قبل التوقف الدولي، مع طموح حقيقي ببلوغ المنافسات الأوروبية.

وحرص المالكون في البداية، على استقطاب أسماء بارزة مثل بيبي رينا، وألفارو موراتا، ورافاييل فاران، وسيرجي روبيرتو، وديلي آلي، قبل أن تتجه السياسة لاحقاً نحو التركيز على المواهب، وفي مقدمتها الأرجنتيني الشاب نيكو باز، الذي سجل 11 هدفاً وقدم 6 تمريرات حاسمة هذا الموسم.

ويعمل داخل النادي حالياً نحو 60 شخصاً في مجالات الإحصاء والتطوير، بالتعاون مع شركة جيمستاون أناليتكس، المتخصصة في تحليل البيانات، ضمن مشروع يعتمد على التخطيط العلمي. كما يستند فابريغاس في أفكاره إلى خبراته الواسعة فق كان لاعباً تحت قيادة أرسين فينغر وبيب غوارديولا وجوزيه مورينيو وأنطونيو كونتي، إضافة إلى خوضه 110 مباريات دولية مع منتخب إسبانيا.

ومع تألق كومو هذا الموسم، بات فابريغاس مرشحاً بقوة ليصبح أول مدرب أجنبي يفوز بجائزة أفضل مدرب في الدوري الإيطالي منذ تتويج مورينيو بها مع إنتر في موسم الثلاثية 2009-2010. ورغم الجدل، يحظى فابريغاس بدعم شخصيات بارزة، منها مدرب منتخب إيطاليا السابق لوتشيانو سباليتي، الذي وصفه بمثله الأعلى، مؤكداً إعجابه بأسلوبه ورغبته في مواجهته والاستفادة من خبراته.