غيوكيرس يكشف أسرار تسجيل 27 ركلة جزاء توالياً

- فيكتور غيوكيرس، مهاجم أرسنال، يتألق بتسجيله 21 هدفًا في موسمه الأول، محققًا إنجازًا تاريخيًا بعد أليكسيس سانشيز، ويستعد لمواجهة أتلتيكو مدريد في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا. - غيوكيرس يعبر عن سعادته بأدائه الأخير ويؤكد على أهمية العمل الجماعي والثقة التي يمنحها له زملاؤه، مشيرًا إلى عدم تحديده لهدف معين في عدد الأهداف هذا الموسم. - يتميز غيوكيرس بدقة تنفيذ ركلات الجزاء، حيث سجل 27 ركلة متتالية دون إهدار، ويؤكد أن تركيزه الأساسي هو وضع الكرة في الشباك.

تحدث مهاجم أرسنال الإنكليزي السويدي فيكتور غيوكيرس (27 عاماً) قبل مباراة نصف نهائي دوري أبطال أوروبا ضد أتلتيكو مدريد الإسباني التي ستقام مساء الثلاثاء في ملعب الإمارات. ويُقدم المهاجم السويدي أداءً رائعاً بعد تسجيله هدفين في مرمى فولهام يوم السبت في الدوري المحلي، وهو ثاني لاعب فقط في تاريخ النادي يُسجل 20 هدفاً أو أكثر في موسمه الأول في لندن. وكان الأول هو التشيلي أليكسيس سانشيز في موسم 2014-2015 (سجل 25 هدفاً).

ونقلت صحيفة ماركا الإسبانية تصريحات المهاجم السويدي الذي قال عن تألقه في آخر مواجهات مع النادي اللندني: "شعرتُ بحالة جيدة يوم السبت، ومنحني زملائي ثقة كبيرة داخل منطقة الجزاء، وكنتُ مُشاركاً بفعالية. قدمنا ​​كرة قدم جميلة، ونحن على أتم الاستعداد للتحديات المقبلة." وعن أهدافه الـ21 في المجمل، يقول: "إنه رقم جيد، لكن الأهم هو أن نرى إلى أي مدى يُمكننا الوصول. ليس لدي هدف مُحدد؛ سنرى كم سأُسجل في نهاية الموسم".

وردّ غيوكيرس على الانتقادات التي طاولته في بداية الموسم وقال: "بالطبع، عندما أُسجل، أشعر بالسعادة. لا أعرف إن كانت الانتقادات تُحفزني أم لا. بإمكان هذا الفريق أن يصنع التاريخ، لكن مجرد خوض هذه المباريات أمرٌ مذهل". ويملك غيوكيرس رقماً مميزاً، فقد سجل آخر 27 ركلة جزاء متتالية (مع أرسنال، وسبورتينغ، والسويد؛ لم يُهدر أي ركلة منذ مارس/آذار 2024). أما عن سرّ نجاحه وكذلك الأهداف التي سجلها في بداية العام حيث وصل إلى الهدف 17، فقال: "تركيزي ببساطة هو وضع الكرة في الشباك؛ لا أفكر في أي شيء آخر. لم أحدد عدداً من الأهداف أريد تسجيله هذا العام، لكن تركزي دائماً يكون على العمل الجاد. أعرف دوري، والمفتاح للنجاح هو التكيف مع الخطة".