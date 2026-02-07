غيديس هداف الدوري القطري... عملٌ متواصل لمتابعة التألق

- يتصدر البرازيلي روجر غيديس قائمة هدافي الدوري القطري برصيد 16 هدفًا، متفوقًا على جواو بدرو وأكرم عفيف، بعد 15 جولة من المنافسة الشرسة. - بدأ غيديس مسيرته في غريميو، وانتقل إلى كريسيوما، ثم بالميراس، حيث واجه مضايقات جسدية دفعته للانتقال إلى أتلتيكو مينيرو، قبل أن يعار إلى شاندونغ لونينغ تايشان الصيني. - انضم غيديس إلى الريان القطري في 2023، حيث تألق بتسجيله 19 هدفًا في موسمه الأول، وواصل تألقه في الموسم التالي، محققًا جائزة أفضل هداف.

يشهد الدوري القطري لكرة القدم منافسة قوية بين العديد من النجوم لخطف لقب الهداف، حيث تبرز أسماء مميزة على رأسها البرازيلي روجر غيديس (16)، وخلفه مواطنه جواو بدرو بـ12 ومن ثم النجم القطري أكرم عفيف برصيد 11 هدفاً وذلك مع مرور 15 جولة حتى اللحظة، فمن هو غيديس صاحب الصدارة؟

وُلد غيديس في إيبيروبا ببلاد السامبا، وبدأ مسيرته الكروية مع فريق الشباب في غريميو، لكن الأخير قرر الاستغناء عنه ليرحل إلى كريسيوما، الذي ظهر في صفوفه لأول مرة عام 2014 كبديل أمام فلامنغو، في الوقت الذي جاء فيه هدفه الأول يوم السادس من ديسمبر/كانون الثاني خلال مواجهة كورينثيانز رغم الخسارة بنتيجة 1-2.

لاحقاً وقع غيديس في الخامس من إبريل/ نيسان 2016، عقداً لمدّة خمس سنوات مع بالميراس في دوري الدرجة الأولى، وظهر لأول مرة مع النادي بعد 14 يوماً بديلاً لألكساندرو، في مباراة على أرضه انتهت بنتيجة 2-0 ضمن بطولة باوليستا أمام نادي ساو برناردو، لكنه انتظر حتى 14 مايو/ أيار ليهزّ الشباك في دوري الأضواء أمام أتلتيكو باراناينسي بنتيجة 4-0 على أرضه.

في عام 2017 أثار مقطع فيديو له مع زملائه خلال حصة لياقة بدنية جدلاً بعدما قاموا بتثبيته على الأرض وتقييده بسلك، وهو الذي اعترف لاحقاً أنّها لم تكن المرة الأولى التي يتعرّض فيها للمضايقة الجسدية من قبل لاعبي بالميراس، وأنّ مبرر هذه القسوة هي تقويته لخوض المباريات الكبرى، ليُغادر على إثرها إلى فريق أتلتيكو مينيرو بصفقة إعارة لموسمٍ واحد إلى جانب ماركوس روشا، مؤكداً أن السبب كان كلّ تلك الأفعال التي عاشها.

وأعير غيديس في 13 يوليو/ تموز 2018 إلى نادي شاندونغ لونينغ تايشان، أحد فرق الدوري الصيني الممتاز، لمدة عامٍ واحد مع إلزامية الشراء مقابل 9.6 ملايين يورو، وهناك حقق لقب كأس الاتحاد الصيني لعام 2020 على حساب جيانغسو بنتيجة 2-0، ليرحل لاحقاً في 2021 إلى كورينثيانز حيث ارتدى الرقم 123 في موسمه الأول لأنّ الرقم 23 الذي كان يرتديه عادة تيمناً بعيد ميلاد ابنه كان محجوزاً للاعب فاغنر، لكنه قرر في 2022 أن يحمل الرقم 9 ثم غيّره إلى 10 بعد فسخ ويليان عقده مع النادي.

حطّ غيديس بعدها رحاله في التاسع من أغسطس/ آب 2023 بصفوف نادي الريان القطري، وسجل هدفه الأول مع النادي في مباراته الافتتاحية ضد المرخية في مواجهة انتهت بفوز فريقه 1-0 خارج أرضه، وخلال ذلك الموسم سجل 19 هدفاً وصنع خمسة، ثم زاد إبداعه في موسم 2024-2025 بزيارته شباك الحراس 21 مرّة في 22 مناسبة، ليفوز بجائزة منصور مفتاح لأفضل هداف في الدوري، وهو الذي يسير على نفس الخطى في الموسم الحالي.