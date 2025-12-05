غيتان يرفع التحدي: كأس العرب ستكون بوابتي للمشاركة في المونديال

- رفيق غيتان، لاعب نادي استوريل برايا البرتغالي، يشارك لأول مرة مع منتخب الجزائر الرديف في كأس العرب 2025 بقطر، ويطمح لإثبات جدارته للوصول إلى المنتخب الأول والمشاركة في كأس العالم 2026. - غيتان يعبر عن سعادته بتمثيل الجزائر ويؤكد على عدم شعوره بالضغط، مشيراً إلى أهمية التقدم خطوة بخطوة وإسعاد الجماهير، ويعتبر اللعب بجانب نجوم مثل إسلام سليماني شرفاً كبيراً. - يؤكد غيتان على انتمائه للجزائر رغم نشأته في فرنسا، ويطمح للظهور في كأس العالم، مشيراً إلى أن التحديات السابقة، مثل إصابته، صقلت شخصيته وجعلته أقوى.

يخوض اللاعب الجزائري والمحترف في نادي استوريل برايا البرتغالي رفيق غيتان (26 عاماً) أول بطولة كبيرة له بقميص منتخب الجزائر الرديف المشارك في كأس العرب 2025 الجارية وقائعها في قطر، وهناك رغبة كبيرة تتملكه لتأكيد مكانته لاعباً قادراً على تقديم إضافة حقيقية، قد تسمح له بالوصول إلى المنتخب الأول المعني بخوض نهائيات كأس العالم 2026 الصيف المقبل.

وفي حواره مع موقع "فوت ميركاتو" الفرنسي، تحدّث رفيق غيتان بثقة عن جهوزيته لهذه التجربة الجديدة قائلاً: "أرى أننا نملك فريقاً ممتازاً وقادراً على الفوز بكأس العرب، وأنا سعيد جداً بتمثيل الجزائر في منافسة كبيرة كنت أحلم بخوضها"، وأضاف ذاكراً: "لا أشعر بأي ضغط، هدفنا هو التقدم خطوة بخطوة ومحاولة إسعاد الجماهير". ويُظهر حديث اللاعب مدى ارتياحه داخل المجموعة، خصوصاً بعد لعبه إلى جانب أسماء بارزة مثل إسلام سليماني وياسين براهيمي وآدم وناس، إذ أردف قائلاً: "الوجود معهم شرف كبير. كبرنا ونحن نشاهدهم، وسليماني يبقى الهداف التاريخي بالنسبة لنا".

وتوقف غيتان مطولاً عند مسألة طموحه الفردي، مؤكداً أن كأس العرب قد تكون بوابته نحو المنتخب الأول، إذ كشف: "نعم، لنكن صريحين. هذا هدف حقيقي بالنسبة لي"، وتابع قائلاً: "أعتقد أن لدي الجودة للعب مع المنتخب الأول، لكن يجب أن أثبت ذلك في الملعب"، كما أبدى انفتاحه على خيارات جديدة في مسيرته، سواء بالبقاء مع إستوريل أو الانتقال إلى نادٍ يمنحه مساحة أكبر للبروز، معتبراً أن الأداء وليس اسم الدوري هو المعيار الحقيقي للنجاح.

وفي جانب آخر من الحوار، شرح غيتان حقيقة قراره اللعب للجزائر، مستبعداً كل الاتهامات التي تُوجه في العادة للاعبين ذوي التكوين الفرنسي، وصرّح: "نشأنا في فرنسا، ومن الطبيعي أن يرانا البعض انتهازيين، لكنني كنت دائماً أشعر أنني جزائري". وكشف أنه لم يتردد لحظة بعد تلقيه الدعوة الأولى، مبرزاً "أزور الجزائر كل صيف، وانتمائي لها كان دائماً واضحاً". كما أوضح أن خيار فرنسا أو المغرب لم يكن مطروحاً بالنسبة له، قائلاً: "لو اتصلت بي الجزائر قبل سنوات، لوافقت فوراً".

وتطرّق اللاعب أيضاً إلى حلمه الأكبر، وهو الظهور في كأس العالم المقبلة، مؤكداً: "لن أكذب.. أريد أن أكون في كأس العالم مع الجزائر، هذا هدفي". وأضاف أن طريقه لم يكن سهلاً، خصوصاً بعد إصابته في الرباط الصليبي، لكنه يرى أن تلك المراحل الصعبة صنعت شخصيته وأعادته بشكل أقوى مما كان. ويصرّ غيتان على أن هذه المشاركة ليست محطة عابرة، بل بداية محاولة لإثبات ذاته على المستوى الدولي.

وفي ختام حديثه، وضع اللاعب أهدافه المقبلة بوضوح: "تقديم بطولة قوية مع الجزائر، والمساهمة في الفوز بلقب كأس العرب، ثم مواصلة التألق مع فريقه، مواصلاً حديثه: "الفوز مع المنتخب سيكون أمراً رائعاً، وبعده سأعمل على اللعب بمستوى أعلى وإظهار المزيد من قدراتي".