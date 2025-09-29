غياب نجوم يفقد قمة برشلونة وباريس سان جيرمان بريقها في أبطال أوروبا

- تعرض نادي برشلونة لأزمة إصابات قبل مواجهة باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا، حيث أصيب الحارس الشاب جوان غارسيا بتمزق في الغضروف المفصلي وسيغيب من 4 إلى 6 أسابيع، مما يضاعف أزمة حراس المرمى بعد إصابة تير شتيغن. - أعلن برشلونة غياب البرازيلي رافينيا لمدة ثلاثة أسابيع بسبب إصابة في العضلة الخلفية، لينضم إلى قائمة الغائبين التي تشمل غافي وفيرمين لوبيز، مما يؤثر على خطط المدرب هانسي فليك. - باريس سان جيرمان يواجه أيضاً غيابات مؤثرة، أبرزها المدافع ماركينيوس، مما يضعف تشكيلته قبل مواجهة برشلونة، ويزيد من التحديات التي تواجه الفريقين في البطولة الأوروبية.

تعرض لاعبون جدد في نادي برشلونة للإصابة، قبل مواجهة باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا، لتمتلئ عيادته بالنجوم الذين سيغيبون لفترات متفاوتة. وجاءت هذه الغيابات قبل قمة دوري أبطال أوروبا التي قد تفقد بريقها، ما يهدد بتأثير واضح على الأداء العام، ويحرم المشجعين من عروض قوية.

وأفاد النادي الكتالوني في بيان رسمي، أن الحارس الشاب جوان غارسيا تعرض لإصابة خلال تدريبات الفريق الجمعة الماضي. وكتب النادي في بيانه: "يعاني غارسيا من تمزق في الغضروف المفصلي الداخلي لركبته اليسرى، وسيخضع السبت لجراحة بالمنظار. من المتوقع أن يغيب عن الملاعب لمدة تتراوح بين أربعة وستة أسابيع تقريباً".

ويعد غارسيا، ثاني حارس يُصاب في برشلونة بعد الألماني مارك أندريه تير شتيغن، ما يضاعف أزمة الفريق في هذا المركز. ومن المنتظر أن يغيب غارسيا عن مواجهات بارزة، أبرزها قمة باريس سان جيرمان في دوري الأبطال، المقررة يوم الأربعاء، إضافة إلى لقاء ريال سوسيداد وإشبيلية.

𝗖𝗢𝗠𝗨𝗡𝗜𝗖𝗔𝗗𝗢 𝗠𝗘́𝗗𝗜𝗖𝗢



El jugador 𝗝𝗼𝗮𝗻 𝗚𝗮𝗿𝗰𝗶𝗮 sufre una rotura del menisco interno de la rodilla izquierda. Mañana se someterá a una intervención para realizarle una artroscopia a cargo del Dr. Joan Carles Monllau. El tiempo aproximado de baja es de 4 a 6… pic.twitter.com/IxQpTJC8rk — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) September 26, 2025

وبات البرازيلي رافينيا خارج حسابات لقاء باريس سان جيرمان، بعدما أعلن ناديه في بيان رسمي، معاناته من إصابة في العضلة الخلفية للفخذ الأيمن، على أن تكون مدة غيابه عن الملاعب ثلاثة أسابيع تقريباً، وبذلك قد ينضم إلى قائمة الغائبين عن موقعة دوري الأبطال، التي تضم أصلاً لاعب الوسط غافي وزميله الهجومي فيرمين لوبيز، وهي أسماء تملك وزناً كبيراً في حسابات المدرب الألماني هانسي فليك.

𝗖𝗢𝗠𝗨𝗡𝗜𝗖𝗔𝗗𝗢 𝗠𝗘́𝗗𝗜𝗖𝗢



El jugador 𝗥𝗮𝗽𝗵𝗶𝗻𝗵𝗮 tiene una lesión en el tercio medio del bíceps femoral del muslo derecho. El tiempo aproximado de baja es de unas 3 semanas. pic.twitter.com/6sHnAZcRCF — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) September 26, 2025

من جهته، أعلن باريس سان جيرمان، غياب مدافعه البرازيلي ماركينيوس بعد أن تخلف عن تدريبات الأخيرة، وكشفت الفحوصات أن إصابته ستُبعده لعدة أسابيع. وبهذا سيغيب القائد عن مواجهة برشلونة في دوري الأبطال بشكل مؤكد. وانضم ماركينيوس إلى قائمة طويلة من الإصابات التي تؤرق النادي، بعدما تأكد أيضاً غياب كل من جواو نيفيش وديزيري دوي وعثمان ديمبيلي في الفترة المقبلة، في وقت يواصل فيه الثلاثي مرحلة التعافي. وتكشف هذه المستجدات حجم الأزمة التي يعيشها الفريق قبل المواجهات المنتظرة محلياً وأوروبياً.

وبين الغيابات المؤثرة في صفوف برشلونة وتلك التي تضرب باريس سان جيرمان، تبدو قمة دوري الأبطال المقبلة منقوصة من النجوم الذين اعتاد الجمهور متابعتهم. ورغم ذلك، يظل اللقاء محط أنظار العالم، لما يحمله من تاريخ وصراع كروي كبير، قد يمنح فرصة لوجوه جديدة لتقديم نفسها في أمسية أوروبية واعدة.